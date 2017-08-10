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Spor

Dursun Özbek'ten Arda Turan açıklaması

Galatasaray Başkanı, Feghouli transferinde sona gelindiğini duyurdu

10 Ağustos 2017 02:26

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Feghouli transferinde sona gelindiğini söylerken, Arda Turan transferinde Barcelona’dan izin almaları gerektiğini belirtti.

Özbek’in, menajer Ahmet Bulut’la kendi otelinde yaptığı görüşmenin ardından Ntvspor’a yaptığı değerlendirmeler şöyle:

 “Feghouli ile ilgili ufak pürüz kalmıştı. Onların bu akşam çözüleceğini zannediyorum. Çözülürse de zannediyorum yarın gelir. Bu akşam inşallah çözülecek.

Arda Turan, Türkiye’nin gündeminde olan bir futbolcu. Galatasaray’ın bir futbolcusu. Barcelona’dan izin almadan görüşme yapmamız söz konusu değil. Ahmet Bulut ile ne zaman görüşşek Arda geliyor. Görüşme konusu Feghouli ile ilgili.

Transfer sezonu daha bir ay var. Eksikleri tamamlamamak için son derece niyetli. Bu sene çok iyi bir kadro kuruyoruz. En iyisini Galatasaray için seçeceğiz. Yakında bazı haberler verebilirim.

Sinan Gümüş için netlik yok. Kendisi gitmek istiyor ama netleşen bir şey yok.

Fatih Terim çok iyi bir Galatasaraylı. Her zaman Galatasaray için zaten hazır olduğunu söylüyor. Antrenörümüz de Tudor. Galatasaray ihtiyaç duyarsa, geri çevirmeyecektir.”

 

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