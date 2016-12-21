Dursun Özbek, yeğeni için kulüp bütçesinden villa mı kiraladı!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in kardeşini yönetici yapmasının ardından yeğeğini de sarı-kırmızılı kulübe kazandırdığı öğrenildi.

Gamaspor'un özel haberine göre; son dönemin trend oyunu League of Legends'ta (LoL) Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray'da bu takımın başına da yine Özbek ailesinden biri getirildi.

Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek'in oğlu Serhat Özbek, Galatasaray'ın sanal alemdeki bu takımının başında yer alıyor.

Kulüp villa kiraladı

Oyunlara olan ilgisiyle bilinen ve Galatasaray'ın E-Spor Takımı'nın başında yer alan Serhat Özbek, kulüp tarafından kiralanan villada takım arkadaşlarını da kendisi seçti.

Serhat Özbek'in zaman zaman oyuncu izleyerek futbol takımına transfer önerisi sunduğu da gelen iddialar arasındaydı.