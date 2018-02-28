Dursun Özbek: UEFA'ya Galatasaray'ın mali bağımsızlığına kavuştuğunu anlatmak gerekiyor

Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, Mayıs ayında yapılması planlanan seçimli kongrede aday olup, olmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı.

Galatasaray Spor Kulübü bugün Türk Telekom Arena Stadyumu'nda Galatasaray Stadyum Müze açılışını gerçekleştirdi. Müze açılışına Ocak ayında yapılan olağanüstü seçimli kongrede başkanlığı kaybeden Dursun Özbek'te katıldı.



Galatasaray'da gerçekleştirilen seçimli kongrede Mustafa Cengiz'e koltuğu kaptıran Dursun Özbek, Mayıs ayında yapılacak olan seçimde aday olup, olmayacağı konusunda sorulara cevap verdi.



Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden aday olacak mı?

Muhabirlerden gelen ''Seçimde aday olacak mısınız?'' soruya Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek: "Galatasaray'a hizmet etmekten hiçbir zaman kaçmayız'' şeklinde cevapladı.

UEFA ile yapılacak olan görüşme hakkında da konuşan Dursun Özbek: ''UEFA'ya daha önce verdiğimiz sözleri hayata geçirdik. Galatasaray'ın mali bağımsızlığına kavuştuğunu anlatmak gerekiyor. Riva ve Florya'dan gelen kazançları UEFA'ya anlatmak gerekiyor. Ayrıca futbol ailesine olan borçların temizlenmesi gerekiyor. Bunlar UEFA'ya anlatılırsa sonuç olumlu olacaktır'' dedi.