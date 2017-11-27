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Spor

Dursun Özbek, 'Tudor’la devam' dedi

''Galatasaray şampiyonluğa koşuyor''

27 Kasım 2017 16:23

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek canlı yayında açıklamalar yaptı. Özbek, eleştirilerin fazla olduğundan yakınan Özbek, Igor Tudor'la yolların ayrılmayacağını dile getirdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, E-Spor 1905 GSYİAD lansmanında açıklama yaptı. Özbek’in açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

“Türkiye’de teknik direktörünün ne zaman geleceği, ne zaman gideceği en çok konuşulan kulüp Galatasaray’dır herhalde. Haftalarca antrenörü eleştirilen, ne zaman gideceği konuşulan başka bir takım yok. Değerlendirmeyi taraftarımıza bırakıyorum.”

“Lig liderinin hocasının haftalarca ‘Ne zaman gitti, ne zaman geldi’ diye tartışılmasının iyi niyetli bulmuyorum.”

“Igor Tudor’dan daha fazla eleştirilen başka bir hoca yok. Bunların amacı nedir? Basın mensupları olarak bunu biraz kendi aranızda tartışın. Bu tartışmaların takımımızın performansının düşürmesine izin vermeyeceğim. Hocamızla yollarımızı ayırmak gibi bir planımız yok.”

“Galatasaray şampiyonluğa koşuyor. Tudor tartışmalarının takıma zarar vermesine izin vermem. Taraftarımız yanımızda, onlara teşekkür ediyorum. Son maça 40 bine yakın taraftar geldi.”

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Dursun ÖzbekAçıklamaIgor TudorGalatasaray

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