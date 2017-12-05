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Spor

Dursun Özbek: Teknik direktör değişikliği gündemde değil

"Takımımıza ve hocamıza güvenimiz tam"

05 Aralık 2017 20:39

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, alınan kötü sonuçlardan dolayı eleştirilen Teknik Direktör Igor Tudor'un görevine devam edeceğini söyledi.

Yönetim kurulu toplantısından sonra konuşan Başkan Özbek,  “Özellikle kulübümüzün son maçlarda gösterdiği performans hem taraftarımızı hem yönetim kurulunu fazlasıyla üzdü. Yönetim kurulunun yapmaıs gereken hataları tespit etmek ve performansı yukarı çekmek için gerekenin yapılması. Burada bir antrenör değişikliği söz konusu değildir. Önemli olan hatalardan ders çıkarmaktır. Şampiyonluğa takımın inancı tam. Bizim bir takımımız bir antrenörümüz var” dedi.

Fatih Terim ile görüşüldüğü iddiaları sorulan Özbek, "Sayın Terim'de yalanladı zaten. Fatih Terim ile görüşmedik, bir arayış içinde değiliz" dedi. 

 

 

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Dursun ÖzbekGalatasarayIgor Tudor

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