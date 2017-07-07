Dursun Özbek: Sneijder'in de, Galatasaray'ın da planları var; enerjik bir takım kurmak istiyoruz

Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu. AA Spor Masası programına konuk olan Özbek, takımdan ayrılması gündemde olan Wesley Sneijder için, "Sneijder'in kendi kariyeriyle ilgili planlamaları var. Saygı duymak lazım. Galatasaray'ın da kendine göre planları var. Galatasaray daha başarılı bir takım, daha enerjik bir ekip kurmak istiyor" dedi.

Sezonu 3 önemli ismi transfer ederek açan sarı-kırmızılıların başkanı Özbek, 'transfer uçakları'nın inmeye devam edeceğini söyledi. Önceki demecinde "Bir hafta içerisinde transfer uçakları inecek" derken 'zamanlama hatası' yaptığını söyleyen Galatasaray Başkanı, gelecek hafta transferlerin gelmeye devam edeceğini vurguladı.

Ölümünün 1'inci yılında Galatasaray'ın sembol isimlerinden Turgay Şeren'i de anan Özbek, efsane kaleci hakkında "Turgay Ağabey okulda Galatasaray aşkını öğreten, Galatasaray'ı nasıl sevmek gerektiğini öğreten biri" yorumunda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in AA Spor Masası'ndaki konuşmaları şöyle:

"Turgay Ağabey, Galatasaraylılığı öğretti"

"Efsane kalecimiz Turgay Ağabey'in birinci ölüm yıl dönümü. Dolayısıyla Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, hem de ailesine sabırlar diliyorum. Galatasaray olarak ailesinin acılarını paylaşıyorum. Turgay Ağabey okulda Galatasaray aşkını öğreten, Galatasaray'ı nasıl sevmek gerektiğini öğreten biri. Yakından seyretmiştim. Örnek bir Galatasaraylı."

"Önümüzdeki 3-5 senenin

takımını kurmak durumundayız"

"Evet uçaklar inmeye devam ediyor. Geçen seferki ifademde zamanlama hatası oldu, 'Önümüzdeki hafta' dedim. Taraftarlardan özür diliyorum. Bir hafta gecikme oldu. Zaman dilimi vermeden, geleceğin, önümüzdeki 3-5 senenin takımını kurmak durumundayız, bu itibarla da takımda bayağı yenileme söz konusu. Onun için Galatasaray'a yakışan, hem sportif performansı hem de kişiliği niteliğinde futbolcuları kadroya katmaya devam ediyoruz. Sezon sonu itibarıyla teknik heyetten bir rapor aldık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde önümüzdeki sezonlarda Galatasaray'a hizmet edecek, eksiklerini giderecek futbolcuların listesini verdik."

"Ligin seviyesi bu sene çok farklı"

"Ligin seviyesi bu sene çok farklı. Rakiplerimiz de Avrupa'da çok sözü edilen, başarılı olmuş kişileri transfer ediyor. Bu bir yarış, Galatasaray bu yarışın içinde her zaman ön safhada bulunan takım olduğuna göre gereğini yapması lazımdı. Bu yarış, liglere de büyük keyif getirecek. İnşallah kavgasız, taraftarların seyir zevkini doyuran bir lig olacak. Hem bizim hem rakiplerin yaptığı transferler bunun birinci göstergesi."

"Kimse Riva'yı 'Transfer

yapmak için sattılar' demesin"

"Riva bir arsa neticede, 40 sene önce başkanımız Selahattin Beyazıt tarafından kazandırılmış bir arsa. Riva projesinde kendi başına tartışmak, konuşmak bence amaca uygun düşmez. Olayı geniş kapsamlı almak istiyorum. 'Galatasaray, inşaat şirketi mi, gayrimenkul şirketi mi?' diye tenkitler de alıyoruz. Bunun nedenleriyle, bu sonuca nasıl gelindiğini Galatasaray taraftarlarının da bilmesi lazım. Galatasaray'ın son 20 senesine bakıldığı zaman, Türk futbolunun önemli kulüplerinin gittiği yol da geldiği sonuç da birbirine benzediği için, bu futbol camiasını da yakından ilgilendirdiği için geniş alıyorum."

"Bu sorunları çözmek için bütün genel kurullarda irade oluşmuş, artık onu yapabilme özelliği kalıyor. Bu kısa gelişmeden sonra çalışmalarımıza başladık. Malum biz bir dernek statüsünde kulübüz, Riva da derneğin malı. Yönetimler geliyor ibra oluyor gidiyor, borç yükü geriye kalıyor. Burada en hassas nokta şuydu; Riva projesi orta vadeli bir proje, 3 yıllık periyoda bunun sığması, girmesi mümkün değil. O zaman öyle bir gayrimenkul geliştirme projesi yapılmalı ki gelen her kuruş, Galatasaray'ın kasasına girsin, Galatasaray artık camia itibarıyla bunu tartışma konusu yapamasın. Ben aynı bu ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanı'na anlattım. Galatasaray'ın geldiği noktayı ve ne kadar ihtiyacımız olduğunu anlattım. Teşekkür ediyorum, gereken ilgiyi gösterdi ve Emlak Konut'la bizim buluşmamızı sağladı, bu projenin yapılması konusunda büyük destek verdi. Buradan hareketle Riva projesi ihaleye çıktı. Beklentileri karşılayan, biraz da onun üzerine geçen ihale sonucunda Galatasaray beklediği kaynağı oluşturmak üzere düğmeye basmış oldu."

"Birinci dilim geldi zaten. Bu tamamen banka borçlarının kapatılmasına gitti. Bundan sonra gelecek paraların istikameti aynı. Çünkü bir iddiam var. Galatasaray eğer finansal yapısını düzeltirse, senede 150 milyon liraya varan faiz ödeme durumundan çıkarsa, Galatasaray'ın sportif manada ürettiği gelir Galatasaray'ı yönetmek için son derece yeterli. Yeter ki borçlanma sendromundan çıkalım. Bu itibarla bundan sonra gelecek paralar birinci seviyede banka borçlarının, finansman borçlarının kapatılması yönünde kullanılacak. 'Riva'yı sattı gitti oyuncu transfer etti' böyle bir şey yok. Bu açıklamayı defalarca yaptım. Aynı ifadeyi yine kullanıyorum. Altını çizerek söylüyorum. Ben gayrimenkul geliştirme projelerini Galatasaray'ın finansal yapısını düzeltmek, borçlarını sıfırlamak, ödediğim faiz yükünün altından kurtulmak üzerine yapıyorum. Kimse elde edilen paraların transfer amaçlı olduğu konusunda konuşmasın. Galatasaray düşmanları konuşabilir. Onların niyetleri, algıları farklı. Benim ifadelerim taahhüt niteliğinde. Dolayısıyla Galatasaray'ı sevenlerin en azından benim ifade ettiğim manada anlamasını diliyorum."

"Sneijder'in de Galatasaray'ın da planları var"

"Sneijder, Galatasaray'a verdiği hizmetle taraftarın ve kulübün sevgilisi haline geldi. Diğer taraftan hem sporcunun hem de kulübün projeleri var. Amaçlar, kariyer düşünceleri var. Sadece kulübün tasarrufu değil. Arda Turan da bizim oyuncumuzdu, kariyer planları çerçevesinde Atletico Madrid'e gitti. Galatasaray bunlara engel olmadı. Dolayısıyla olayı bu şekilde düşünmeliyiz. Hem kulüplerin hem de sporcuların kendi hayatlarını ve kariyerleri planlama yönünde düşünceleri, projeleri olabilir. Sneijder önemli bir oyuncu. Sneijder Galatasaray'a hizmet etmeli mi, evet. Sadece futbolcu olarak değil, yönetici, antrenör olarak da faydaları olur. Sneijder'in kendi kariyeriyle ilgili planlamaları var. Saygı duymak lazım. Galatasaray'ın da kendine göre planları var. Galatasaray daha başarılı bir takım, daha enerjik bir ekip kurmak istiyor. Burada kişisel ve kurumsal bir çatışma hiç söz konusu değil. Sneijder de çok olumlu birisi. İki tarafa da faydalı olabilecek görüşme silsilesi içindeyiz. Önemli olan burada, Galatasaray'ın başarısı için, seyir zevki verecek bir takım oluşturmak. Bu manada görüşmeler devam ediyor."

"Çok net açıklamalar yapmak Galatasaray'ın menfaatine zarar verir. Görüşmelerde Tudor-Sneijder ilişkisine dayalı bir şey söz konusu değil. Biz menfaatler açısından durumu değerlendiriyoruz."

"Arda Türkiye'de sadece Galatasaray'a gelir"

Dursun Özbek, Barcelona'da oynayan eski futbolcuları Arda Turan'ın Türkiye'ye dönmesi durumunda forma giyeceği tek kulübün Galatasaray olduğunu savundu.