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Spor

Dursun Özbek: Şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız

"Yoğun bir dönemden sonra şu an dinlenmedeyim"

16 Nisan 2018 14:44

Eski başkan Dursun Özbek, seçimde “Üyelerimiz, camiamız, taraftarımız ile birlikte kupayı kaldıracağız” dedi

Divan başkanlığı seçiminde sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek de oyunu kullandı. Özbek, seçimde en iyi olanın seçileceğinden şüphe duymadığını belirten Dursun Özbek, "Ben de geldim oyumu kullandım. İnşallah Galatasaray'a hayırlı bir seçim olacak" dedi. Yaklaşan kulüp başkanlığı seçiminin hatırlatılması üzerine Özbek, "Yoğun bir dönemden sonra şu an dinlenmedeyim" cevabını verdi.

"Hep beraber kaldıracağız"

"Şampiyonluk kupası benim hakkım" diye bir açıklamasının olmadığını söyleyen Özbek, "Şampiyonluk kupası Galatasaray'ın hakkıdır. Dolayısıyla öyle bir açıklamam olmadı. Tabi benim de emeğim var, benim kurduğum takım. Galatasaray'ın taraftarıyla, genel kurul üyesiyle ve camiasıyla hep beraber kaldıracağız şampiyonluk kupasını" dedi.

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