T24 LogoT24 Logo
Spor

Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için aday olacak

Adaylığını açıklayan ilk isim Galatasaray başkanı Özbek oldu

08 Ağustos 2017 19:33

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için aday olma kararı aldı. Kısa bir süre önce vakfın başkanı Göksel Gümüşdağ yeni dönemde aday olmayacağını açıklamıştı.

Gümüşdağ'ın yeni seçim döneminde aday olmayacağını açıkladığı sırada yanında bulunan Dursun Özbek, Gümüşdağ'ın sözünü keserek, "Görevi bırakmaması gerektiğini, yaptığı yeniliklerin sonuçlarını görmek için Kulüpler Birliği başkanlığını devam ettirmek zorunda olduğunu" dile getirmişti.

Kulüpler Birliği Vakfı'na aday olanların sunumlarını gerçekleştireceği genel kurul 10 Ağustos'ta yapılacak. Adaylık için ismini açıklayan ilk isim, Dursun Özbek oldu.

ETİKETLER

Kulüpler Birliği VakfıGöksel GümüşdağDursun ÖzbekadayGalatasaraybaşkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24