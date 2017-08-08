Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için aday olacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için aday olma kararı aldı. Kısa bir süre önce vakfın başkanı Göksel Gümüşdağ yeni dönemde aday olmayacağını açıklamıştı.

Gümüşdağ'ın yeni seçim döneminde aday olmayacağını açıkladığı sırada yanında bulunan Dursun Özbek, Gümüşdağ'ın sözünü keserek, "Görevi bırakmaması gerektiğini, yaptığı yeniliklerin sonuçlarını görmek için Kulüpler Birliği başkanlığını devam ettirmek zorunda olduğunu" dile getirmişti.

Kulüpler Birliği Vakfı'na aday olanların sunumlarını gerçekleştireceği genel kurul 10 Ağustos'ta yapılacak. Adaylık için ismini açıklayan ilk isim, Dursun Özbek oldu.