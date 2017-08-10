Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı oldu

Göksel Gümüşdağ'ın başkanlık koltuğunu bırakmasının ardından yeni Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Galatasaray'ın da başkanlığını yapan Dursun Özbek oldu.

Adaylar arasında Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik'in de olduğu Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına, oy çoğunluğuyla Galatasaray Başkanı Dursun Özbek getirildi. Özbek'in yardımcılığını yapacak isimler; Feridun Tankut ile Şekip Mosturoğlu olarak açıklandı.

Dursun Özbek, başkanlığının açıklanmasının ardından şöyle konuştu:

"Göksel Gümüşdağ’a teşekkür ediyorum. Çok büyük hizmetler verdi buraya. Bu onurlu görevi bana layık gören kulüp başkanlarına da teşekkür ederim. 1 yıl süreyle seçildim. Türk futbolunun içinde bulunduğu bazı sıkıntıların takipçisi olacağım. Bu bir başkanlık yarışı seçimi değildir. Kendi içimizdeki organizasyonun yenilenmesidir."