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Spor

Dursun Özbek: Kısa sürede 'video hakem' uygulamasına geçilecek

"Uygulama, tartışmaların büyük bir kısmını ortadan kaldıracaktır"

05 Ekim 2017 16:55

Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, kısa süre içinde Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine geçileceğini söyledi.

Avrupa'da bazı ülkelerde uygulamanın başlandığını hatırlatan Özbek, video hakem sisteminin tartışmaları büyük oranda kaldıracağını kaydetti.

TRT Spor'da yer alan habere göre Dursun Özbek, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Taşar ile Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, Süper Lig'de uygulanması gündemde olan VAR sistemiyle ilgili, şunları kaydetti:

"Bu uygulama bazı Avrupa ülkelerinde başladı. Bence tartışmaların büyük bir kısmını ortadan kaldıracaktır. Bu manada çalışmalar yapıldı. Federasyon, organizasyonu başarıyla götürüyor. Çok kısa sürede Video Yardımcı Hakem sistemine geçilecek. Bu sistem, hakem hatalarını asgariye indirecek. Video hakem uygulaması, güzel bir uygulama olarak hayata geçecektir."

Süper Lig'de ilk 7 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturmalarını değerlendiren Özbek, "Bu bize rehavet vermiyor. Her maçımızın ayrı bir önemi var. Galatasaray'ın puan cetvelinde bugünkü durumuna rağmen disiplin bir üst seviyededir. Sezon sonu mutlu sona ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her maç bizim için en önemli seviyededir. Takımlar arasında bir ayrım yapmıyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Kalkancı ise başkan Özbek'i misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Özbek, Kalkancı'ya "02" numaralı Galatasaray forması hediye etti.

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