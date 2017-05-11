Dursun Özbek: Kesin olarak Tudor ile devam edeceğiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, beIN SPORTS'ta Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtladı. Başkan Özbek, Tudor ile önümüzdeki sezon da kesinlikle devam edeceklerini ifade ederek; "Igor Tudor ile kesinlikle devam edeceğiz. Kesin. Sonuçlar ne olursa olsun" dedi.

Kasımpaşa maçından sonra soyunma odasına inmesiyle ilgili de konuşan Özbek, "Benim tarzım değil soyunma odasına inmek. Orası ayrı bir yer. Tamamen sporcuların, hocanın bulunduğu bir mekan. Kasımpaşa maçından sonra çok üzüldüm. Beklediğim gibi olmadı. O üzüntüyle bu kulübün başkanı olarak üzüntülerimi oyuncularımla, antreörümle paylaşmak istedim. Biz büyük bir aileyiz. Taraftarımız, camiamız çok üzüldü. Üzüntüler paylaşılırsa azalır, sevinçler paylaşılırsa çoğalır. Ben de üzüntülerimi paylaşmak istedim. Aile içinde çocuklarınızla da bu tip şeyleri paylaşmak istiyorsunuz. Selçuk İnan da benim çok sevdiğim, Galatasaray'a uzun zamandır hizmet eden bir oyuncumuz. Onunla da bu üzüntümü paylaşmak istedim. Bu üzüntünün burada kalması, önümüzdeki 4 maçın önemli olduğunu paylaştım. Bu kaotik durumdan çıkılması için kaptana da bir iki sözüm vardı. O da sevindi" şeklinde konuştu.

"Ödül olduğu kadar ceza da olacak"



Galatasaray'da futbolculara kesilen cezalar hakkında da konuşan Özbek, "Galatasaray profesyonel bir kurum. Dolayısıyla bir sürü şartlar var. Sözleşmelerde sabit ücretler var, ödüller var, primler var. Var oğlu var... Şu da var, istenmeyen sonuçlar alındığı zaman bir yaptırımının olması gereği. Disiplin yönetmeliğimiz var. Burada da yazıyor. Bu yaptırımların uygulanması da doğal. Tabii ki uygulayacağız. Biz bir hedef koymuştuk, o hedeften uzaklaştık. Bursa maçıyla ikinci bir hedefimiz var. Bunu görmek için önümüzdeki 4 haftayı görmemiz lazım. Galatasaray futbolda istenen performansı gösterememiştir, bu doğru. Ceza niye verilir? İnsanların hedefe giderken, ödül kadar cezanın da var olduğunu hissetmeleri lazım. Galatasaray'ın performansıyla insanlar üzülüyor. Biz insanları üzüyorsak ödül olduğu kadar cezanın olduğunu da kabul etmek lazım" ifadelerini kullandı.

Sneijder'in iyi futbol oynadığını ve kendisiyle gelecek sezon da devam etmek istediklerini ifade eden Özbek, "Benzer şekilde Galatasaray'dan başka hiçbir takım için bu konuşlmuyor. Sneijder, marka bir futbolcu, yıldız bir oyuncu ve bir sene daha sözleşmesi var. Daha ligi bitirmedik. Elbette ki kadromuzdaki yıldız oyuncularımızla devam etmek isteriz. Sneijder gayet de iyi oynuyor. Ülkedeki yorumlara göre futbolcuların performanslarında inişler çıkışlar olabilir. Bunu bir iki maça bakarak değerlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Sneijder'in becerilerini kimse yadsıyamaz. Riekerink Sneijder'in değil, yönetimin fikriydi" dedi.