Dursun Özbek istifa mı edecek?

Riva ve Florya’nın satışının oylanacağı genel kurul öncesi divanda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Ben bunu yapmazsam, bu işi yapmayacağım" diye konuştu.

Galatasaray'ın 22 Ekim tarihinde yapılacak ve Emlak Konut’la anlaşılan ön protokol gereği Riva ile Florya arazilerinin satışının oylanacağı genel kurul öncesi başkan Dursun Özbek, divan toplantısında açıklamalarda bulundu.

Genel kuruldan onay çıkmazsa devletle yapılan anlaşmanın gerçekleşmeyeceğini ve bu durumda kulübün mali krizden kurtulamayacağını vurgulayan başkan, “Riva’dan 300 milyon dolar, Florya’dan ise 200 milyon dolar kazanacağız. Artık tesislerimizi daha geniş bir yere taşımalıyız. Emlak Konut’a, ‘Bize yeni tesisimizi yapın, Florya’yı öyle teslim edelim’ dedik ve kabul ettiler. Çok güzel bir yeri takas olarak almak üzereyiz. Eğer genel kuruldan geçerse Galatasaray’ın önünde çok kuvvetli bir anlaşma olacak. Ayrıca geleceğe yatırım olarak fiyatı da makul olan 1-2 milyon metrekarelik bir arsa satın alalım dedik. Şimdi onun üzerine de çalışılıyor. Gelecek paranın yüzde 90’ını banka borçlarına diğer kısmını da yeni arsa için harcamayı planlıyoruz. Benim buradan taahhütüm; ben bunu yapmazsam, bu işi yapmayacağım!” diye konuştu.

Dursun Özbek’in bu sözleri ve konuşmasının başında Riva için onay alamayan Ünal Aysal’ın görevi bıraktığını hatırlatması, genel kuruldan onay çıkmazsa görevi bırakacağı şeklinde yorumlandı.