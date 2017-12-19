Dursun Özbek: İhtiyaç olduğu için seçim kararı aldık

Igor Tudor'un gönderilmesinin ardından olağanüstü seçim kararı alan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek seçim kararını ve takımın geleceğini basın mensupları ile paylaştı.

Teknik direktör olması için kimseyle görüşmediklerini söyleyen Özbek, başkanlık seçimi sonucunda kim başkan olursa olsun Galatasaray'ın onun yeni başkan etrafında kenetlenmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Dursun Özbek'in açıklaması şöyle:

Arkadaşlar, bugünkü durumu yanlış değerlendirmemek lazım. 2.5 seneden beri olduğu gibi Galatasaray Yönetim Kurulu görevinin başındadır. Kimse şundan endişe etmesin; acaba hizmetlerde aksaklık olur mu? Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki başarısını en üst düzeye çekeceğimizden, en iyisini yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın.

''Başkan kim olursa olsun onun etrafında birleşmeliyiz''

Kendisinin 2,5 yıllık başkanlık döneminde Galatasaray'ın 5 teknik direktör değiştirmesini ve özeleştiri yapıp yapmadığı sorulması üzerine Özbek:

''İstifa etmiş arkadaşlarımız vardır, mevcut yönetimin daha başarılı sonuçlar alması hasıl olmuştur. Daha önceki imza toplayan arkadaşlar da böyle düşünmüşlerdir. Bu nedenle Mayıs 2018'e yürüyüşümüz çok kuvvetli olmak zorundadır. Ben ısrarla şunu söylüyorum; değerli Galatasaraylılar, Mayıs 2018 çok kritik bir tarih. Herkes bu kritik durumun bilincinde. Artık kenetlenme zamanı. 20 Ocak'ta kim seçilirse seçilsin, geriye kalan Galatasaraylıların bir görevi var. O başkanın etrafında birleşmek ve bu yürüyüşü en doğru şekilde gerçekleştirmektir. Camia olarak çok güçlü olmak zorundayız. En kuvvetli olmamız gereken zaman şimdi.

İhtiyaç duyduğumuz zaman bu değişiklikler oluyor, bence 3-5 olarak algılamak yanlış. Zaman zaman performansınız düşük olabilir, zaman zaman yüksek olabilir. Bu değişiklikler ihtiyaç anında vuku bulmuştur.'' cevabını verdi.

''Teknik direktörlük için kimseyle görüşmedik''

Teknik direktör seçimi konusunda, Dursun Özbek ''Kimseyle görüşmedik ve seçim kararını dün akşam aldık. Galatasaray'a hizmet etmek arzusunda olan kim varsa görüşeceğim'' diye konuştu.

''Fatih Terim neden yıpratılıyor?''

Özbek, "Fatih Terim'e çağrı yapacak mısınız" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı: "Fatih Terim benim de çok sevdiğim bir Galatasaraylı. Bunda tereddüt yok. 1,5-2 aydan beri Fatih Terim etrafında devamlı bir tartışma dönüyor. Bu sevgili Fatih'e zarar veriyor. Biz niye sembol bir ismi yıpratmaya çalışıyoruz? Galatasaray yönetim kurulu en uygun seçimi yapmak zorundadır. Bırakın Galatasaray yönetimi kararını kendisi alsın. Bu kişilerin artık yıpratılmaması gerektiğini düşünüyorum."