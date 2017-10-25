Dursun Özbek, Galatasaray Kültür Derneği'nin gecesine katıldı 

Özbek: \"Futbol gayet iyi gidiyor. Bugünden erken yorumlara girmek istemiyorum\"

\"Sabra ihtiyacımız olan günler yaşıyoruz. Yerinde bir hediye oldu\"

Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray 1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneği\'nin gecesinde yaptığı konuşmada, futbol takımının başarılı bir performans sergilediğini ancak erken havaya girilmemesi gerektiğini söyledi.

Point Hotel Barbaros\'ta gerçekleştirilen gecede Özbek, şu konuşmayı yaptı;

\"Futbol takımı geride kalan 2 sezonda parlak bir başarı grafiği sergileyemedi. Bunda finansal durumun da etkisi var. Finansal yapının düzelmesiyle birlikte özellikle futbolda yavaş yavaş yukarılara çıktığımızı görmektesiniz. Futbol gayet iyi gidiyor. Bugünden erken yorumlara girmek istemiyorum. Galatasaraylıların bugünden böyle bir havaya bürünmesi, bize zarar verir. Lig uzun bir maraton. Nefesimizi hiç başka yere harcamadan koşmak zorundayız. Mayıs ayında bulunduğumuz nokta çok önemli.\"

Gecede, Türkiye\'de sadece 2 kişide daha olduğu belirtilen damla kehribar bir tespih hediye edilen Başkan Özbek, esprili bir şekilde, \"Tespih, sabrı çağrıştıran bir şey. Biz de sabra ihtiyacımız olan günler yaşıyoruz. Yerinde bir hediye oldu\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Geceden görüntüler

- Konuşmacılar

- Dursun Özbek\'in konuşması

- Genel detaylar

24.10.2017 - Haber Kodu : 171024192

24.10.2017 - Haber Kodu : 171024193