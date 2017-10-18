Dursun Özbek: Galatasaray çok iyi yolda

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, mali projelerde başarı sağladıklarını vurgulayarak takımlarının çok iyi yolda olduğunu söyledi.

Özbek, sarı-kırmızılı kulüp ile Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi arasında yapılan iş birliği anlaşmasının, üniversitenin Bağcılar kampüsünde düzenlenen imza törenine katıldı.

NTV Spor'da yer alan habere göre tören öncesinde düzenlenen panelde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Özbek, kulübün mali yapısını düzeltmek için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Hangi düzeni kurarsanız kurun eğer bozuk bir mali yapıyla yürüyorsanız başarı şansınız yok. Kulübün sürdürülebilir bir mali yapısı olması gerekiyordu. Bu manada gayrimenkullerin geliştirilmesi suretiyle bir çalışma yaptık. Bu projeler başarıyla sürmektedir. Galatasaray'da başarının gelmesi mali yapının düzelmesinin bir eseridir. Sabırla bu projeleri takip ediyor ve sürdürüyoruz. Hiç endişe etmeyin Galatasaray çok iyi yolda. Galatasaray kısa zamanda bu projelerin meyvelereni toplamaya başlamıştır. Daha güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin futbolda Avrupa'nın gerisinde olduğunu aktaran Özbek, "Türkiye, aradaki farkı çabuk kapatmak zorunda. Bu ülkelerde futbolun oynandığı tarz ile Türkiye'de oynanan tarz belli. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız futbol sevdalısı ve eski bir futbolcu. Türk futboluna büyük değer ve destek veriyor. Her böldede çok modern statlarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız futbolumuzun gelişmesinde ve büyümesine büyük katkı sunuyor." ifadesini kullandı.

Dursun Özbek, Süper Lig'de 22 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları derbi maçla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Özbek, konuyla ilgili "İki takım yüz yıldır oynuyor ve yüz yıllarca da oynayacak. Bırakalım kendi akışında gitsin." dedi.

Derbide statta olacak mı?

Bir öğrencinin, "Başkanım, takımın, Östersunds'a elemesinden sonra totem yapmak için maçları statta izlemediğinize yönelik haberler yazıldı. Derbide statta olacak mısınız?" şeklindeki sorusuna gülümseyen Özbek, başka soru sorulmasını istedi.

Aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olan Özbek, sporda şiddet ve ırkçılığı önlemek için çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Sporun içindeki provokatif konulara el atmak lazım. Cezanın bireyselleştirilmesi hususu üzerinde çalışıyoruz. Yasada bu konuda değişiklikler yapılabilir. Yeni yapılan statlarımızda şiddete bulaşanları tespit etmek mümkün. Bu kişilerin tespit edilmesi ve spor müsabakalarından uzaklaştırılmasıyla şiddetin büyük ölçüde engellenebileceğini düşünüyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın istediği doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Şiddet spora yakışmıyor." değerlendirmesinde bulundu. Panelin ardından yapılan iş birliği anlaşması imzalandı.

Galatasaray Kulübünün sporcuları ve çalışanlarının ağız ve diş sağlığını kapsayan anlaşmaya, Dursun Özbek, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile üniversite rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan imza attı. Törende Prof. Dr. Çağrı Erhan, Özbek'e, Altınbaş Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Ormanı'na dikilmek üzere 21 adet fidan sertifikası hediye etti.