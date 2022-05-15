Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına aday olacak iddiası

Galatasaray'da başkanlığa bir aday daha çıktı. İddiaya göre eski başkanlardan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray başkanlığı için harekete geçti.

Spor Gecesi'nden Haluk Yürekli'nin haberine göre, Dursun Özbek başkan adaylığı için çalışmalara başladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yürekli, "Galatasaray'da yeni başkan adayı Dursun Özbek! Galatasaray tek adaylı seçime doğru ilerliyor. Aynı durum Eşref Hamamcıoğlu için de geçerli. Adaylıktan çekilme ihtimali var tıpkı Metin Öztürk gibi. Erden Timur'un da Dursun Özbek'in listesine gireceği bilgisine ulaştım. Metin Öztürk'ün de adaylıktan çekildiği ve Dursun Özbek'in listesinde olma ihtimali masada duruyor." dedi.

Fatih Terim'in dönme ihtimaliyle ilgili de Yürekli, "Liste için ismi geçenler; Ali Yüce ve Erden Timur. Dursun Özbek'in başkan olması halinde Fatih Terim'in tekrar geri dönüş ihtimalinden de bahsedebiliriz." ifadelerini kullandı.