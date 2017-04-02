Dursun Özbek: FETÖ temizliği yapan tek kulüp biziz; ihraçlara karşı çıkanlar, yönetimi zora sokmak isteyen gruptu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraç edilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak ve diğer kulüplerin de FETÖ temizliği yapması gerektiğini savundu. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in genel kurulda neden ihraç edilemediğini de anlatan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; durumu muhalif isimlerin yönetimi zora düşürmek için kurdukları bir oyun olarak niteledi. Özbek, CNN TÜRK'te yayınlanan Hakan Çelik'le Hafta Sonu programına konuk oldu. Özbek, "Bildiğim kadarıyla içinde FETÖ temizliği yapan tek kulüp biziz" dedi.

Galatasaray'ın şampiyonlukta her zaman iddialı olduğunu ancak her zaman şampiyon olamayacağını söyleyen Özbek, karşılaştıkları mali sorunları çözmeden yola devam etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Matematiksel olarak şampiyonluk hedeflerinin sürdüğünü söyleyen Özbek, kötümser olunmamasını istedi.

"Galatasaray'ı en büyük sorunu..."

Galatasaray'da en önemli sorunun mali yapının bozukluğı olduğunu söyleyen Özbek, futbol dışındaki branşların getirisinin çok yüksek olmadığını giderlerinin yüksek olduğunu belirterek futbol dışındaki amatör branşlara 40 milyon dolar harcandığını söyledi. Özbek bu paranın karşılığında 10 milyon dolar getiri geldiğini, her yıl bu branşlarda 30 milyon dolar açık verdiklerini söyledi.

Riva-Florya projesinden ilk dilim gelirin geldiği ve bunun borcu bir miktar azalttığını belirten Özbek, Cumhurbaşkanı'na bazı projeler götürdüğünü ve bunlar için destek istediğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna duyarsız kalmadığını ve projelerin başladığını belirterek mali yapının düzelmesi için büyük gayret içinde olduklarını ifade etti.

"Feda bize uygun değil"

Galatasaray'ın mali yapısının 2-3 yıllık bir süre içinde düzene gireceğini söyleyen Özbek, kendi modellerinin Beşiktaş'tan farklı olduğunu öne sürdü. Yeni kaynaklar yaratmanın bu işin esası olduğunu belirten Özbek, 'Feda' gibi geriye dönük uygulamalar yapmanın kendisine çok uygun gelmediğine dikkat çekti.

Galatasaray'ın gelir ve gider dengesinin aslında dengede olduğunu Sarı-Kırmızılı ekibi asıl yıpratanın faiz yükü olduğunu belirten Özbek, faiz sarmalından çıkmaları gerektiğini söyledi.

Transfer meselesi

Bu durumun büyük transfer yapılmayacağı anlamına gelmediğini belirten Özbek, futbolun ekonomisinin dev boyutlara geldiğine dikkat çekerek, ''UEFA'ya bağlı bir kulübüz, orada mücadele edebilecek bir kulübü kurmak zorundayız. Elbetteki pazardaki rakamlar yukarıya doğru ivme kazanıyor, ödenen paraların daha aşağı gelmesi kulüplerin ortak karar almalarıyla mümkün. Ancak bu çok radikal bir karar. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da oynuyoruz. Rekabet edecek bir takım kurmak zorundayız. Kendi içinde dengesini zaman içinde bulacaktır.'' diye konuştu.

Aziz Yıldırım'la tokalaşması

II. Futbol Zirvesi'nde yaşananlara da değinen Özbek, gereksiz çatışmaların sporu etkilediğini, gerilimlerin tribün terörünü tetiklediğini belirterek ''Aziz Yıldırım'la tesadüfen orada yan yana geldik. Cumhurbaşkanı da tokalaşın dedi, biz de yaptık'' dedi.

Fikret Orman ile Aziz Yıldırım'ın neden yan yana gelmediği sorusuna ''Ben fark etmedim. Oradaki diziliş rastgele bir dizilişti' diyen Özbek zirvedeki görüntülerin bir zorlamanın sonucu olmadığını belirtti.

Ergin Ataman'a edilen küfürler

Özbek, Baskonia maçında Ergin Ataman'ya edilen küfürlerle ilgili olarak ise, ''Aile içindeki çekişmeler kulübün kendisine zarar verir. Dün Fenerbahçe'yi kadınlar basketbolda farklı yendik çünkü taraftarlar başarı için bütünleşmişti. Galatasaray taraftarının bu görüntüyü sergilemesi lazım. Birbirimizle niye uğraşıyoruz. Bu desteğin hiçbir şekilde farklılaşmaması lazım'' dedi.

Basketbolda salonlarda yaşanan şiddete de değinen Özbek, salonların fiziki şartlarının yerinde olması gerektiğini belirtirken illa ki her şeyin yasayla yapılmasının gerekmediğini söyledi.

Özbek, sahadaki oyuncuyu demotive edecek bir söylem içine girmenin takımı desteklemek anlamına gelmediğini belirterek ''Bunu yapıyorsan o zaman Galatasaray taraftarı değilsin'' dedi.

"Bütçe düşecek"

Başkan Özbek taraftara çağrı yaparak maça gelmelerine çok daha fazla ihtiyaçları olduğunu da söyledi ve ekledi: ''Galatasaray'a küsülmez. Galatasaray halatı hep beraber çeken bir his takımıdır.''

Dursun Özbek, gelecek yıl Euroleague'de olamayacakları için basketbolda da bütçenin azaltılacağını duyurdu.

"FETÖ temizliği"

Hakan Çelik'in Galatasaray'ın adının FETÖ'yle çokça anılması kulübü nasıl etkilediği sorusuna yanıt veren Özbek, 'Galatasaray 15 Temmuz sonrası içinde FETÖ temizliği yapan benim bildiğim tek kulüp. Galatasaray bunu yaptığı için tartışılıyor. Ağustos'ta bunların hepsini disipline sevk ettik, yönetim kurulu olarak karar aldık. Galatasaray'ın tartışılmasının nedeni bu' dedi.

Özbek söylediklerinin yanlış anlaşılmaması için 'Sizin sorunuza karşılık bunu söyledim Galatasaray bunları yaptı, diğer kulüpler ne yaptı diye. Galatasaray yüzyıllar boyunca devletinin yanında yer almıştır.' dedi.

Hakan Şükür meselesi

Hakan Şükür meselesinde neden genel kurulda karar alınamadığı sorusuna ise 'Genel kurula gelmesi tüzüğümüz gereği. Adı geçen 7 kişiden hiçbiri savunma yapmaya gelmedi. Tüzük gereği bunu yönetimin genel kurula onaylatması lazım. Bizim yaptığımız bu. 5 kişi hakkında Genel Kurul bu kararı verdi. Ancak Hakan Şükür ve Arif Erdem'le ilgili konuşmalarda bir hassasiyet oluştu. 12 saat süren bir Genel Kurul sonucunda üyelerin büyük kısmı orayı terk etti. Kalanların büyük kısmı da yönetime muhalif, yönetimi zora sokmak isteyen gruptu. Genel Kurul'da böyle bir şey oldu ve biz çok üzüldük. Ertesi gün sabah yönetim kurulunu tekrar toplayıp onları başka bir maddeden kesin ihraç ettik. Galatasaray hiçbir zaman devlete karşı organizasyonların içinde hiçbir zaman olmaz. Terör örgütüyle anılmasını da doğru bulmuyorum. Belki gizlenmiş tek tük kişiler olabilir ama kulübü net olarak bu kişilerden arınacaktır' yanıtını verdi.

"Başkanlığa adayım"

Başkan adaylığı ilgili de konuşan Özbek, ''Beni uygun görürlerse neden olmasın'' dedi.