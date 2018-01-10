Dursun Özbek: Fatih Altaylı seni affetmiyorum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'unda yaptığı konuşmada Arda Turan'ın "Fatih Terim varsa ben Galatasaray'da olmam" dediği yönündeki habere tepki gösterdi ve sert konuştu. Özbek "Sayın Fatih Altaylı seni affetmiyorum" derken, Ünal Aysal için de 'Kaçtın' sözünü kullandı.

''Arda öyle bir şey söylemez''

Seçim için diğer başkan adayı Mustafa Cengiz'le birlikte kürsüye çıkarak konuşma yapan Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde çıkan Arda Turan'ın 'Ben Fatih Terim'le çalışmam' dediği öne sürülen haberle ilgili sert konuştu ve "Habere göre, Arda Turan, 'Fatih Terim'in olduğu yerde ben çalışmam' demiş. Arda böyle bir şey söylemez. Söylerse terbiyesiz olur." dedi.

‘’Sayın Fatih Altaylı seni affetmiyorum’’

Başkan Dursun Özbek, Arda Turan’ın ‘Fatih Terim ile çalışmam’ dediği iddia edilen haberi Özbek’in yaptırdığını ima eden Fatih Altaylı için, ‘’Sayın Fatih Altaylı diyor ki, Arda Turan haberini ben yaptırmışım. Yahu insaf! Senin müdür olduğun bir gazetede böyle bir haber yapılacak, bunu da ben mi yaptıracağım. Fatih Altaylı seni affetmiyorum’’ diye konuştu.

‘’Ünal Aysal, kaç seçim yaptın, sonunda kaçtın’’

Ünal Aysal’ın TRT Spor’da yaptığı ‘’Biz Terim’i yollamadık kendisi milli takımı seçti’’ sözlerine de sert tepki gösteren Özbek, ‘’ Ünal Aysal... Sen görevdeyken kaç tane erken seçim yaptın ve sonuncusunda da kaçtın. Ünal ağabeye şunu söylemek istiyorum: Beni beğenmeyebilirsin, yönetimi de beğenmeyebilirsin. Eleştiri en büyük hakkın. Saygı gösteriyorum. Peki, bugün ne gerekçesi var, şampiyonluğa gidiyorum, Fatih hocayla işe başladım, işin ucunda da şampiyonluk hedefimiz var, ne gerek var 3,5 - 4 sene evvel oluşmuş bir olayı bugün gündeme getiriyorsun. Allah aşkına birisi çıksın desin ki neyi murat ediyorsunuz?



Ben değerli başkanlarıma saygıda kusur etmek istemiyorum. Galatasaray herkesin gururlanacağı bir husus değil mi? Ne menfaatiniz olur? Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etmiş bir hocayı tekrar gündeme getirip bir polemik içine çekmekteki amacın ne? Derdin neydi?



Hata yapmış olabiliriz. Ama Galatasaray'a kesinlikle yanlış yapmadık’’ dedi.

‘’Hala söylüyorum, şampiyonluğa gidiyoruz’’

Dursun Özbek, erken seçime neden gittiklerini, ‘’Neden erken seçime gittik? Bu takımın şampiyon olamayacağı şeklinde hemen bir oluşum oluştu. Ve bu da Galatasaraylıların içerisinde oldu. Ben halen diyorum: Şampiyonluğa gidiyoruz. Galatasaray'ın menfaatine bir kötü durum gelmesin diye seçimleri 3 ay erkene çektik. Bu nedenle tüzükte de bir değişikliğe gideceğiz’’ sözleriyle açıkladı.