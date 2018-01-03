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Spor

Dursun Özbek: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la antrenman yapardık

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol oynadığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı sahada idman yaptıklarını dile getirdi

03 Ocak 2018 18:20

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, amatör kümede futbol oynadığı dönem İ.E.T.T'de futbol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la genç yaşlarda aynı sahada antrenman yaptıklarını ifade etti.

Akşam gazetesinin haberine göre; Özbek, "İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 1969-1974 dönemi içerisinde amatör futbol takımımız vardı. Amatör futbol takımı hem 1.Amatör kümede oynuyor hem de üniversiteler arası maçlarda oynuyor. Ben de o takımın bir üyesiydim. Geçmişe bağlı olarak anları fotoğraflamak veya resmetmek şimdiki gibi kolay değildi. O gün itibarıyla Teknik Üniversite’den sonra lisansım Mustafa Kemal Paşa Spor’dadır, Bursa’da. 3000 TL karşılığında transfer olmuştum" şeklinde konuştu.

"Erdoğan'la antrenman yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la antrenmanlarda sürekli karşılaştıklarını aktaran Özbek, "Daha sonra İstanbul Teknik Spor Kulübü’nde Yönetim Kurulu Üyesi oldum. Basketin özellikle şampiyon olduğu dönemde Hüseyin Alplerin, Cihatların, Nurilerin döneminde ben de yönetim kurulundaydım. Futbol şubesi bana bağlıydı. Yaklaşık 8 sene orada yöneticilik yaptım. Dolaysıyla futbol sevdası böyle bir şey bir yerden başlıyorsunuz. Aynı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız İ.E.T.T’deydi. Aynı sahalarda idman yapar ve onunla karşılaşırdık" dedi.

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