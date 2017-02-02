Dursun Özbek: Cavanda'nın Galatasaray'a transferi hataydı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Cavanda transferi konusunda hatalı olduklarını söyledi.

Wesley Sneijder ve Fernando Muslera’yı Çin'e göndermeyeceklerini belirten Özbek, ara transfer döneminde Galatasaray'a gelen Serdar Aziz’e dair eleştirilere de “Onun için fazla para vermedik. Biz almasak, aynı paraya Beşiktaş alacaktı” yanıtını verdi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dünyaya gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul’da Şebinkarahisar Vakfı’nın 16. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Burada üyelere hitap eden Dursun Özbek, gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özbek, özellikle Türkiye’de sona eren ara transferin Çin’de hâlâ sürmesi nedeniyle ayrılacakları konuşulan Sneijder ve Muslera’dan asla vazgeçmeyeceğini belirtip, tartışmalara noktayı koydu.

"Muslera ve Sneijder satılmayacak"

Özbek, “Muslera ve Sneijder’i satmayacağım. Onları neden satayım? Muslera ve Sneijder bu takımın lokomotifleri” dedi.

Zirve yarışında 39 puanla Beşiktaş ve Başakşehir’in en yakın takipçisi olan Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaşacağını savunan başkan Dursun Özbek, “Bu sezon şampiyonluk bizim. Futbolcularla konuştuğumda bu inancı onların yüzünde görüyorum. Teknik direktörümüz Riekerink de buna yürekten inanıyor” diye konuştu.

"Selçuk'a çok haksızlık ediliyor"

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan’ın aldığı eleştiriler ve Serdar Aziz transferi hakkında da konuşan başkan Dursun Özbek, “Selçuk İnan’a çok haksız yere yükleniyorlar. O, çok iyi bir Galatasaraylı. Serdar Aziz için de fazla para vermedik. Bu yoruma katılmıyorum. Biz vermesek Serdar’ı, aynı paraya rakibimiz Beşiktaş alacaktı. Luis Cavanda transferi ise, sanırım hataydı. Ama futbolda bunlar olur” diyerek, sözlerini tamamladı.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman’ın Milli Takım’ı çalıştırdığı süreçte gizli kalan birçok şeyi açıklayacağını söylediği toplantı son dakika iptal edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, ‘basketbol takımının yoğun programı nedeniyle’ toplantının iptal edildiği belirtildi. Ataman ise, yakın çevresine iptal kararını kendisinin aldığını söyledi.

Ataman’ın çevresine "Bu kararın G.Saray yönetimi ile alakası yok. Kendim vazgeçtim. Zaten bu açıklamayı yapacağımdan yönetimin bilgisi vardı. Sporda ortam bazı kişilerce yeterince geriliyor. Daha fazla germek istemedim ve vazgeçtim. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Bilenler üstüne alınır. Kimse bana dayatma yapamaz. Benim ismimle dayatma ifadesi hiçbir zaman birlikte olamaz. Gündem başka yönde. Böyle bir ortamda ben de dahil olup milli takımı tartışmalara çekmek istemiyorum" ifadesini kullandı.