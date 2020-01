Dursun Özbek: Bu faizleri ödemeye devam edersek her sene Riva, Florya elden gider

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, faiz ödemeye devam ettikleri sürece, her sene Florya ya da Riva'nın elden gideceğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle: "Bana sorsunlar 3 ayda 79 milyon TL zarar. Nereye gidiyoruz? Bizde açalım projemizi anlatalım. Bunun için Riva diyoruz, bunun için Florya diyoruz. 186 milyon Euro giderimiz var. Futbol takımımız, gelirleri itibarıyla Türkiye'de en yüksek takım.

"Bu borç yükünden kurtulalım"

Bu faizleri ödemeye devam edersek, her sene bir Riva, Florya elden gider. Galatasaray gelirleri itibariyle her zaman Türkiye'nin en iyi markası olacaki, şampiyonluğun en güçlü adayı olacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde final oynama hedefi her zaman olan bir hedeftir. Galatasaray'ın bugünkü mali yapısını zora sokan faiz yükü var. Önce bu borç yükünden kurtulalım, daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde final oynamaya aday bir takım kurabiliriz.

"Florya'ya sığmıyoruz"

Seçim sürecinden ben Galatasaray'ın bu durumdan nasıl kurtulacağını söyledim. Söylemlerim hiç değişmedi. 14 yaşındaki Mustafa'nın sahaya girmesi bir çok şeyi perdeledi. Gündem oldu. Bizim planımız da bu.

Florya'ya sığmıyoruz. İki sahamız var, birinde maç oynuyoruz birinde idman yapıyoruz. Alt yapıdan gelen oyuncuların bizi ne kadar gururlandırdığına şahit olduk. Riekerink bizim için çok önemli. Barcelona, Real Madrid.. bu takımların alt yapılarına bakın. Bunların alt yapıları çok güçlüdür. Florya 80 dönümlük bir arazi. Tesisleri 250 dönümlük çok daha büyük bir araziye taşımak istiyoruz."