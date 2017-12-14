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Spor

Dursun Özbek: Arda Turan ile bir görüşmemiz yok

Başkan Özbek, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti

14 Aralık 2017 21:58

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Barcelona'da forma giyen eski futbolcuları Arda Turan ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı futbol takımı ile moral yemeğinde bir araya gelen Özbek'in açıklamaları, kulübün internet sitesinde yer aldı.

Başkan Özbek, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Özbek, gerekli transferleri yapacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Teknik heyet ve futbol direktörümüzle önümüzdeki dönemi değerlendirmek için görüşüyoruz. Spesifik olarak Arda Turan ile bir görüşmemiz yok. Arda Turan bizim evladımız. Yazılıyor, çiziliyor ama ben hayret ediyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Bize gelen rapor çerçevesinde ocak ayındaki transfer döneminde eksiklerimizi tamamlamak için çalışmalara başladık. Fazla geç kalmadan ocak ayında gerekli transferleri yapacağız."

Galatasaray taraftarına da mesaj veren Özbek, "Taraftarlardan bizi desteklemelerini istiyorum. Taraftarla büyüğüz. Taraftarımız bizi desteklediği sürece şampiyonluğun en büyük adayıyız." ifadelerini kullandı.

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Dursun ÖzbekGalatasarayArda Turan

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