Dursun Özbek: "Yabancı sınırını gündeme getirenler, çözüm yolu göstermiyor"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; Jason Denayer, Iasmin Latovlevici ve Cedric Carrasso için Türk Telekom Stadyumu\'nda düzenlenen imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Son dönemde gündemi meşgul eden yabancı sınırlaması hakkında konuşan Özbek, \"Türkiye Süper Ligi\'ndeki takımların yüzde yüze yakınında yabancı futbolcu mevcudiyeti aşağı yukarı aynı. Bu sadece Galatasaray\'a özel bir sorun ya da konu değil. Ligdeki durum böyleyken kalkıp yabancı sınırlamasını konuşmanın bence çok fazla anlamı yok. Çünkü herkesin durumu aynı\" açıklamasında bulundu.

\"YASAKÇI ZİHNİYET, HİÇBİR FAYDA SAĞLAMAZ\"

Bu konuyu gündeme getirenlerin, hiçbir çözüm yolu ortaya koymadıklarını söyleyen başkan Özbek, \"Benzer soruyu bütün kulüp başkanlarına sormak mümkün. Dolayısıyla böyle bir yabancı oyuncu konusu Türkiye\'nin gündemine bir şekilde düştü. Yasakçı olmanın, yasakçı zihniyetin hiçbir fayda sağlamadığını herkes bilir. Yabancı futbolcu sınırlaması bugün itibarıyla bir yere gelmiştir. Bu kulüplere şu olasılığı getirmiştir. Elbette kulüpler, Avrupa\'daki şampiyonalarda rekabet etme durumundadır dolayısıyla hiçbir zaman orada uygulanan kuralardan geriye götürmek mümkün olmaz. Çünkü bizim rakiplerimiz hangi şartlarda dünyadaki futbolcu stokundan oyuncu alabiliyorlarsa bizim de alabilmemiz lazım\" dedi.

\"KAYNAĞI SINIRLAMAK, HİÇBİR KULÜBE FAYDA GETİRMEZ\"

Kaynağı sınırlamanın hiçbir kulübe fayda getireceğini düşünmediğini belirten Dursun Özbek, \"Futbol universal bir olay. Bu globalleşme içinde ayrımcı olmak bence çok doğru değil. Ayrıca şu da çok önemli; gelen yabancıların ülke futboluna, ülke futbolundaki gelişmeye de katkı verdiği bir gerçek. Bu böyle olmasaydı belki de sadece \'Türkiye\'de Türk futbolcular oynar\' gibi bir statüde oynardık. Onun için ben bu gündemin çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Evet, geriye doğru baktığınız zamanda belli dönemlerde daha düşük sınırlamalar gelmiş, tabii bu milli takımın sorunu olarak gündeme geldi. Bu durum, milli takım seçen kişilerin istedikleri kapasitelere uygun oyuncu bulamamaları nedeniyle gündeme geldi\" değerlendirmesinde bulundu.

\"TÜRK FUTBOLCU KAYNAĞI, YABANCI SINIRLAMASI DEĞİL\"

Daha düşük yabancı sayısıyla oynandığı dönemlerde de milli takım düzeyinde başarısızlıklar olduğunun altını çizen Özbek, \"Milli takımda başarısızlık, kabul edilmeyen, beğenilmeyen sonuçların alındığı dönemler var. Türk futbolcu kaynağını yaratmanın şekli yabancı sınırlaması olarak görülmemesi gerekiyor. Eğer Türkiye\'deki insan, sporcu kaynağından istifade etmek istiyorsak bunu yetiştirmek için daha farklı projeler geliştirilmesi gerekiyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Almanya. Almanya\'da 1999 yılından sonraki gelişmelere baktığınız zaman altyapıya verilen ehemmiyet çerçevesinde çok başarılı bir ekip kurdular. Türkiye\'de de Türk futbolcunun yetişmesi, gelişmesi, iyi bir kanyak oluşması için altyapı son derece önemli. Yakında da Kulüpler Birliği\'nde bu konuyla ilgili bir toplantı yapılacak. Kulüp başkanlarının fikri de gündeme gelecek. Konuyla ilgili Galatasaray\'ın görüşü böyle. Kulüpler Birliği\'nin görüşünü de size yansıtacağım\" açıklamasını yaptı.

\"TUDOR BİZİ YANILTMADI\"

Sarı-kırmızılı takımın iyi bir transfer dönemi geçirdiğini söyleyen Dursun Özbek, \"Sayın Tudor, geçen sezonun yarısından itibaren bize katıldı. Kendisinin Türkiye\'deki performansını çok yakından izledim. Genç, dinamik ve futbolun içinden gelen, futbolu seven Galatasaray\'ı seven bir kişiliği var. Yönetim olarak da bizim bu transferin arkasında durmamız çok önemliydi. Çünkü Sayın Tudor\'un gösterdiği performansa benim güvenim ve yönetimin güveni tamdı. Dolayısıyla biz görevimizi yaptık ve bunun başarısı olması için de bu sezon beraber yapılan çalışmaların sonucunda gereli oyuncuların transferleriyle iyi de bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Sayın Tudor da bizi yanıltmadı. Verdiğimiz desteğe bağlı olarak da bu sene istediği takımla gerçek performansını gösterme şansını buldu\"

\"GEÇMİŞTE OLAN GEÇMİŞTE KALDI\"

Karabükspor Başkanı Feridun Tankut ile arasındaki ilişki hakkında konuşan Özbek, \"Karabükspor Başkanı Sayın Feridun Tankut, Kulüpler Birliği\'nde de benim başkan yardımcım. Dolayısıyla geçmişte olanlar geçmişte kaldı. Çok sevdiğim bir başkandır. Geçmişte de tanışıklığımız var. Geçmişteki olayları irdelemenin bir manası yok. Latovlevici\'nin transferinde de konuştuğumuz şekilde yaptık. Son derece yardımcı da oldu kendisi. Aramızda herhangi bir sorun olabilecek bir şey yok\" dedi.

\"ASAMOAH\'I İSTİYORUZ\"

Transfer döneminde Galatasaray\'ın çok istediği ancak kadrosuna katamadığı Kwadwo Asamoah hakkında konuşan Özbek, \"Asamoah yapmak istediğimiz bir transferdi ama kulübü son anda transferin yapılmasını istemedi. Ama Asamoah hakkındaki Galatasaray Kulübü\'nün isteği devam etmektedir. Bunu ara transferde tekrarlayacağız. Gelişmeleri o zaman göreceğiz. Biz Galatasaray Spor Kulübü olarak şu anda transfer sezonunu kapattık\" dedi.

Futbolcuların attıkları imzanın gereğini yerine getireceğini söyleyen Özbek, \"Bazı oyuncuları satış listemize koymuştuk ama herhangi bir talip çıkmadığı için de kadromuzda kaldılar. Profesyonellik ilişkisi çerçevesinde oyuncuyla kulüp birbirine bağlı. Onun için anlaşmaların gereğini yerine getirecektir. Futbolcular da attığı imzaların gereğini yerine getirecektir\" diye konuştu.

\"TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜRLER\"

Yapılan eleştirilerin, kendilerini birçok hatadan çevirdiğini söyleyen Dursun Özbek, \"Futbol çok önemli ve güzel bir oyun. Futbolu yönetmek de çok zor. Kitleleri etkilemek, memnun etmek zorundasınız. İşin finansal ve şov boyutu var. Bunların hepsinin uygun şekilde yan yana gelmesi gerekiyor. Elbette yönetim kurulu olarak birinci hedefimiz taraftarın ve camianın memnun olacağı, seveceği bir şovu ortaya koymak. Seçildiğimiz günden beri ben ve yönetim kurulumuz bunun için sabırla çalıştık. Yapılan eleştiriler, bizim hatalarımızdan dönmemize de sebep olmuştur. Ben her zaman eleştirilerin fayda sağlayacağını kabul ettim. Bugün geldiğimiz noktada da taraftarın performanstan mutlu olması bizi misli misli sevindiriyor. Ben, bize yapılan eleştirilere teşekkür ediyorum. Taraftarın stada gelmesi, bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Ben buradan çok büyük bir teşekkürü değerli taraftarlarımıza gönderiyorum. Camia da bu gelişmelerden çok memnun. Onlara da bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bir işi başarırken sabırlı olmak lazım. Başarı er geç gelecektir. Burada sizin sabrınız sınanacaktır. Sabırlı birisiyim. İnandığım şeyin peşinde koşan birisiyim. Galatasaray\'a inşallah bu sene özlenen başarıyı getireceğiz\" dedi.

\"GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI\"

Galatasaray\'ın şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyleyen Özbek, \"Futbolcu transfer sistemimiz şu şekilde çalışıyor. Elimizde bir futbolcu stoku var. Bu futbolcu stokuyla oynanan oyun, gösterilen performans ortada. Dolayısıyla sezon bittiği zaman buradaki eksiklikler tespit ediliyor. Kim tespit ediyor, Sayın Tudor eksikleri hazırlıyor, scout ekibine veriyor, scout ekibi eksikliklerdeki önerilerini getiriyor ondan sonra da biz devreye giriyoruz. Her bölgenin 2-3 tane alternatifi oluyor. Bu alternatiflerin finansal boyutları ele alınıyor. Kulübün finansal durumuna bağlı olarak hangisi hem performans olarak hem de finansal olarak uygunsa onun transferi yapılıyor. Elbette taraftarın beklediği iyi bir performans ve şampiyon olmak. Bizim kurduğumuz kadro da bugünkü görüntüsü itibarıyla şampiyonluğun en büyük adayı. Yapılan futbolcu transferlerini, polemik yaratacak şekilde taraftara ya da başka bir şeye bağlamak yanlış olur. Biz, takımımız kurduk ve ligde de en iyi performansı göstermek üzere hazırlandık ve göstermeye de devam edeceğiz\" diyerek sözlerini noktaladı.

