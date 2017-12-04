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Spor

Dursun Özbek: "Fatih Hoca ile görüşmedik"

İSTANBUL,(DHA) - BİR yakınının düğünü için Ankaraya'ya giden Dursun Özbek, Havalimanında NTV Spor'un sorularını yanıtladı

04 Aralık 2017 17:58

İSTANBUL,(DHA) - BİR yakınının düğünü için Ankaraya\'ya giden Dursun Özbek, Havalimanında NTV Spor\'un sorularını yanıtladı.
Yarın rutin yönetim kurulu toplamntımız var her salı günü yaptığımız bir toplantı. Cumartesi günü çok üzüldük. Olayı speküle etmemek lazım ifadelerini kullanan Özbek, \"Fatih Hoca ile görüşmedik. Bunu zaten hoca da söylemişti. Cumartesi günü taraftarla beraber biz de çok üzüldük. Taraftarımdan bize inanmalarını istiyorum. Şampiyonluktan en ufak bir sapmamız yok. Bizi yalnız bırakmasınlar. Şampiyonluk taraftarın elinde\" diye konuştu. 

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