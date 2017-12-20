Dursun Özbek: "Devre arası olmadan antrenörü belirleyeceğiz"

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA) - GİRESUN Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından Onur Ödülleri programı düzenlendi. Törenin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görevine son verilen teknik direktör Tudor ve seçim sürecine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Özbek, \"Taraftarların \'Devre arasında ne olacak?\' şeklinde bir kaygısı var. Hiç endişe etmeyin. Galatasaray\'ı en iyi şekilde temsil edecek bir teknik direktör çalışması içerisindeyiz. Devre arasına varmadan inşallah kendisini Galatasaray\'a getireceğiz\" dedi.

\"DEVRE ARASINDAN ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ\"

Özbek, teknik direktör Tudor ile yollarını bu akşam resmen ayıracaklarını, şu anda ise takımdaki öncelikli işlerinin ise teknik direktör sorununu çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti. Özbek, \"Turdor\'la ilişkimizi resmi olarak bugün sonlandıracağız. Kendisini dün gördüm, fesih nameyi bugün karşılıklı imzalayacağız. Taraftarların \'devre arasında ne olacak?\' şeklinde bir kaygısı var. Hiç endişe etmeyin. Galatasaray\'ı en iyi şekilde temsil edecek bir teknik direktör çalışması içerisindeyiz. Devre arasına varmadan inşallah kendisini Galatasaray\'a getireceğiz\" dedi.

\"SEÇİM ÇALIŞMAMIZ YOK\"

Başkan Özbek, şu anda bir seçim hazırlıklarının olmadıklarını da ifade ederek, \"Seçim çalışması içerisinde değiliz. Bu Pazartesi günü alınmış bir karar. Böyle bir çalışma içerisinde değiliz. Galatasaray\'ın hafta sonu maçı var. Şu anda da bir teknik direktör sorunu var. Şuandaki işimiz Galatasaray\'a hizmet. Seçim çalışmaları daha sonra. Öncelikli işlerimizi hallettikten sonra seçim çalışmalarına geleceğiz\" diye konuştu.

\"FUTBOLCULARIN MORALİ İYİ\"

Tudor ile yolların ayrılmasının ardından futbolcuların profesyonel olduğu için bu durumdan etkilenmediklerini şeklinde soru üzerine konuşan Özbek, \"Oyuncuların hepsi profesyonel. Profesyonel hayatta bu gel gitler her zaman vardır. Dolayısıyla o profesyonellik içerisinde karşıladılar. Etkilenmeleri mümkün değil, bu hep böyle. Kendisi de hoca da gidebilir. Yenisi gelebilir. Çok deneyimli bir takımımız var. Moralleri iyi, etkilenmiş oyuncu görmedim. Dün akşam da çıkıp antrenmanlarını yaptılar\" yanıtını verdi.

FATİH TERİM SORULDU

Başkan Özbek, teknik Direktör arayışlarında Fatih Terim isminin konuşulduğunun hatırlatılması üzerine \"Bu günün gündemi onur ödülleri. Antröner gündemimiz önümüzdeki günlerde belli olacak\" dedi. Özbek Giresun\'da çok iyi karşılandığını da anlatırken, \"Taraftar kimliğine bakmaksızın büyük bir sevgi seli var. Bütün Giresunlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Çok güzel karşıladılar. Onlara Galatasaray\'ın selamını sevgisini getiriyorum. Hepsine teşekkür ediyorum\" diyerek açıklamalarını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dursun Özbek\'in açıklamaları

