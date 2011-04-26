-DURSUN ÇİÇEK'TEN ''DİKKAT'' İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarıyla ilgili olarak eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 162'si tutuklu 196 sanıklı davanın 23. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 150 sanık ile tutuksuz yargılanan 22 kişi katıldı. Mahkeme heyetine başkanlık eden Ali Alçık, yoklama sırasında sanıkların tek tek isimlerini okurken sanıkların bazıları ''burada'', bazıları da ''evet'' dedi. Yoklama sırasında ismi okunan ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının da tutuklu sanığı olan Albay Dursun Çiçek ''Dikkat'' diye cevap verdi. Mahkeme Başkanı Alçık, dünkü duruşmada eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in ve avukatının savunmasını tamamladığını hatırlatarak, Örnek'in çapraz sorgusuna geçti. Üye hakimlerden Ali Efendi Peksak söz alarak Örnek'e, Donanma Komutanlığını ilgilendiren angajman kurallarının, prosedürünün ne olduğunu ve hangi durumlarda değiştiğini sordu. Örnek de angajman kurallarının değişme yetkisinin sadece Genelkurmay Başkanlığında olduğunu belirterek, ''Bununla ilgili teknik bir arıza olduğunda Genelkurmay Başkanlığına bildirilir. Genelkurmay Başkanlığı da değiştirilmesine gerek görürse bütün komutanların görüşünü alarak bunu değiştirir'' dedi. Peksak'ın, Atatürkçü Düşünce Derneğinde yapılan arama sırasında buradaki bir bilgisayardan, ''Özden Örnek'in Bilgisayarı'' adlı bir belge çıktığını ve bu belgede günlüklerle ilgili açıklamalar olduğunu sorması üzerine Örnek, bununla ilgili soruşturmanın zaten ayrıca yürütüldüğünü ifade ederek, bu konuya ilişkin yaklaşık 14 saat ifade verdiğini kaydetti. Örnek'e başka soru yöneltilmemesi üzerine, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına'nın savunmasına geçildi.