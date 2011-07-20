Dursun Çiçek'in eşine sürgün iddiası

T24 - ''Islak İmza", "Balyoz" ve "Ergenekon" davalarından tutuklu Albay Dursun Çiçek'in eşinin sürgün edildiği iddia edildi. Çalıştığı kamu bankası tarafından ''başarılı'' bulunan Gülşen Çiçek'in Ardahan Hanak'a tayini çıktığı öğrenildi.

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün haberine göre; Ankara'da bir kamu bankasının şube müdürü olan eşi Gülşen Çiçek İstanbul'a tayinini istedi, ancak "Başarılı" bulunarak Ardahan Hanak'a gönderildi.



Karara isyan eden Gülşen Çiçek'e banka, "Deneyimli ve başarılı banka müdürümüz olduğunuz için sizi Ardahan-Hanak Şubesine müdür olarak atadık" cevabı verdi.



Öztürk'ün haberine göre, Gülşen Çiçek İstanbul'da yatan eşinin yakınında olabilmek için tayinini istedi. Bundan sonrasını Öztürk şöyle yazdı:



"Yönetim "tamam" dedi ama ardından inanılmaz bir karar verdi. Gülşen Çiçek'i İstanbul yerine 1428 km. uzaklıktaki Ardahan Hanak'a atadılar. İstanbul'a gideceği günü bekleyen Gülşen Hanım şoke oldu.



Albay Çiçek'in eşi Gülşen Çiçek 30 yıllık bankacı. Bir kamu bankası olan Ziraat Bankası'nda 7 yıldır müdürlük görevini yürütüyor. Eşinin tutuklanmasından önce Ankara Yenişehir'de bulunan en büyük şubesinin müdürlüğünü yürütüyordu. Eşinin tutuklanmasının ardından, büyük şubeden alınıp, Ankara'nın Ümitköy semtinde bulunan daha küçük bir şubenin müdürlüğüne getirildi.



Hasdal Askeri Cezaevi'nde tutulan eşini ancak hafta sonları ziyaret edebilen Gülşen Çiçek, maddi olanaklarının kısıtlı olması ve hafta sonu gidip gelme zorlukları nedeniyle İstanbul'da bir bankaya atanması için dilekçe verdi. Gülşen Çiçek İstanbul'a atanmayı beklerken İstanbul'a 1428 km. uzaklıkta bulunan Ardahan'ın küçük ilçelerinden Hanak'daki banka şubesine müdür olarak atandığını öğrendi. Bir yanlışlık olup olmadığını öğrenmek istedi.



"Bir yanlışlık yok. Deneyimli ve başarılı banka müdürümüz olduğunuz için sizi Ardahan-Hanak Şubesine müdür olarak atadık" cevabını aldı.





