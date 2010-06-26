Dursun Çiçek'in davası pazartesi günü

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülmesine başlanacak davanın iddianamesinde, hakkında yakalama kararı bulunan Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan'ın, ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor. Dalan hakkında ayrıca, ''silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek'' suçundan da 15 ile 22,5 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.



Tutuklu sanık Albay Dursun Çiçek'in de ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 ile 15 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilmesi istenen iddianamede, tutuklu sanık avukat Serdar Öztürk'ün ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''yasaklanan gizli bilgileri temin etmek'', ''devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken belgeleri temin etmek'', ''devletin savaş imkanlarının tehlikeye sokulması'', ''devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma'' ve ''ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak'' suçlarından 27 ile 54 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, tutuklu sanık Ufuk Akkaya'nın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek'', ''özel hayatın gizliliğini ihlal etmek'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'', ''devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma'' ve ''kayda alınan konuşmaların basın yayın yoluyla yayımlanması'' suçlarından 26 ile 55,5 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.



Tutuklu sanık Mehmet Deniz Yıldırım hakkında da ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek'', ''özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek'', ''devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek'', ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak'', ''devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma'' suçlarından 27 ile 57 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.



Tutuksuz sanıklar İlhami Ümit Handan ile Özel Yılmaz'ın da ''bilerek ve isteyerek silahlı terör örgütüne yardım etmek'' suçundan 7,5 ile 15'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.













