Dursun Çiçek: O siteleri Genelkurmay'da tek başına yapmadım

T24

Genelkurmay, 'sitelerden subaylar sorumlu' demişti



Dursun Çiçek: Siteleri 15 memurla birlikte yaptım



Hükümet aleyhinde kara propaganda yapmak amacıyla Genelkurmay tarafından kurulduğu iddia edilen internet siteleriyle ilgili yürütülen ‘internet andıcı’ soruşturma kapsamında Albay Dursun Çiçek, bugün ikinci kez ifade verdi. Kendi talebi üzerine ifade veren Çiçek, tekrar cezaevine gönderildi.Soruşturma kapsamında Genelkurmay, savcılığa daha önce 13 sayfalık rapor göndermişti. Raporda, ‘Sitelerden görevli subayların sorumlu’ olduğu şeklinde cevap verildiği iddia edilmişti. Genelkurmay’ın sitelerin gerekli mercilerin bilgisi dahilinde ve ‘psikolojik harekat, beyaz propaganda’ amaçlı kurulduğunu belirttiği kaydedilmişti.Görevli subayları sorumlu tutan Genelkurmay’ın, “Sitelerde maksadı aşan haberler varsa ve sitelerle ilgili hukuka aykırı kullanım varsa sorumlusu sitelerin yöneticileridir.” dediği belirtilmişti.Genelkurmay’ın sitenin sorumlularından olarak gösterdiği iddia edilen Dursun Çiçek, bu kez kendi isteğiyle ifade verdi.Çiçek’in ifadesinde söz konusu siteleri tek başına yapmadığını, kendinin altında site ile ilgili 10-15 memurun bulunduğunu söylediği öğrenildi. Sitelerde basında çıkmış haberlerin yer aldığını söylediği belirtilen Çiçek’in, “Eğer maksadı aşan bir durum varsa Genelkurmay bu konuda benim hakkımda idari soruşturma başlatabilir.” dediği iddia edildi. Çiçek’in avukatlarının da, “Bu konu neden terör kapsamına sokulmaktadır?” savunmasını yaptığı belirtildi.