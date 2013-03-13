Dursun Çiçek, Meclis Böcek Komisyonu’na başvurdu

Hülya Karabağlı/ Ankara

Yasa dışı dinlemelerin hukuksuzluklara neden olduğu gerekçesiyle TBMM Böcek Komisyonu’na çok sayıda başvuru yapılıyor. Emekli albay Dursun Çiçek, Diyap Ağa’nın kardeşinin torunu Gürsel Erol, Böcek Komisyonu’na başvurdu.

Ergenekon ve Balyoz davası sanıklarından emekli Albay Dursun Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen ilk Dersim Milletvekili Diyap Ağa’nın kardeşinin torunu Gürsel Erol, Meclis Böcek Komisyonu’na başvurdu. Çiçek, “Yasadışı dinlendiğini, bir belgeye haberi olmadan isminin yazıldığını, imzası taklit edilerek kendisine iftira atıldığını” söyledi. Hakkında, 4 yıl 2 ay mahkumiyet kararı olan Erol ise, soruşturma sırasında telefonlarının yasa dışı dinlenildiğinden şikayet etti.

Çiçek, Meclis’ten çıkış arıyor

Geçtiğimiz hafta Meclis Dilekçe Komisyonu’na başvuran Emekli Albay Dursun Çiçek, Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mektubunda, “yasadışı dinlendiğini, bir belgeye haberi olmadan isminin yazıldığını, imzası taklit edilerek kendisine iftira atıldığını” iddia etti. Çiçek, yargı mensuplarıyla ilgili şikayetlerini Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) ilettiğini ancak olumlu sonuç alamadığını söyledi.

Erol’un 4 yıl 2 ay cezası

Gürsel Erol, başvurusunda hakkındaki mahkumiyet kararını, yasa dışı dinleme ve takip iddiasına yer verdi. Erol, iletişimin adli olarak denetlenebilmesi için gerekli koşullar oluşmadan telefonlarının dinlenildiği ve mahkumiyetine delil oluşturulduğunu iddia etti. Erol, “ Bu durum, kanuna karşı hile yapıldığının bir göstergesidir. Benimle ilgili alınan 'hukuka aykırı' kararları, komisyonun da araştırmaları sırasında dikkate almasını talep ediyorum” dedi. Erol’un , komisyona başvurusundan bazı bölümler şöyle:

“15 Ekim 2007 tarihinde yapılan Çemişgezek entegre hastanesi inşaatı ihalesine fesat karıştırıldığı gerekçesiyle 19 kişi ile birlikte yargılandım. Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'nin 3 Şubat 2010 tarihli kararıyla 14 kişiyle birlikte 4 yıl 2 ay ağır hapis cezasına mahkum edildim. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 24 aralık 2012 tarihinde mahkumiyet kararını onadı.

‘Yasa dışı dinleme yapıldı’

Mahkumiyet kararında isnat edilen suç 'öngörülemeyecek kadar geniş yorumlandığı' için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundum. İhalelere fesat karıştırıldığı ve karıştırılacağı iddiası ile ilgili olarak Tunceli Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatılmış. Soruşturma makamınca hakkımda alınan iletişimin tespit ve teknik araçlarla izlenmesi kararlarının hukuka aykırı olarak alındığı ve bu kararlarla elde edilen bulguların zoraki yorumlanmasıyla aleyhimde mahkumiyet kararı verildiğini belirtmek isterim."