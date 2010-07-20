-DURSUN ÇİÇEK İSTANBUL'DAKİ MAHKEMEYE İTİRAZ ETTİ ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Deniz Piyade Kurmay Kıdemli Albay Dursun Çiçek ve avukatları, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' başlıklı yazıyla ilgili olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yargılamanın sürdüğünü belirterek, bu mahkeme yönünden görev ve yetki itirazında bulundular. Çiçek hakkında açılan davanın görülmesine Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanan sanık Çiçek ve avukatları katıldı. Mahkeme, kimlik tespiti ve iddianamenin özetlenmesinin ardından askeri savcı ile Çiçek ve avukatlarına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile bugünkü davanın aynı eylemden açılıp açılmadığına ilişkin görüşünü sordu. Askeri savcı bu konuda görüş bildirmek üzere süre talep etti. Sanık Çiçek ise İstanbul'da yargılandığı ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davası ile bugünkü davanın aynı suçlamalarla açıldığını ifade etti. Yazının basındayer alması sonrasında ilk soruşturmanın askeri savcılık tarafından başlatıldığını bildiren Çiçek, bu sebeple İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin ''yetkisizlik, görevsizlik'' kararı vermesi gerektiğini dile getirdi. Genelkurmay Askeri Savcılığının 12 Haziran 2009'da soruşturma başlattığını, İstanbul özel yetkili savcılarının ise ''sahte plan'' nedeniyle 17 Haziran 2009'da ifadeye çağırdığını anlatan Çiçek, ''Davete, askeri savcılığın açtığı soruşturma nedeniyle katılmamam uygun görüldü. Genelkurmay askeri savcısı İstanbul'a gitti ve İstanbul'daki ifadeye gitmemem konusunda mutabık kaldılar'' dedi. Daha sonra ''Ergenekon Terör Örgütü üyesi olduğu'' iddiası konusunda İstanbul savcılarınca 30 Haziran 2009'da yeniden ifadeye çağrıldığını kaydeden Çiçek, konunun ''askeri yargı ile sivil yargının bilek güreşi'' haline geldiğini savundu. Çiçek'in avukatları da Genelkurmay Askeri Mahkemesinin görevli ve yetkili olduğunu öne sürdü. Çiçek'in avukatı Celal Ülgen, kimsenin aynı eylemi nedeniyle farklı mahkemelerde yargılanamayacağını dile getirdi. Ülgen, hem coğrafi bölge hem de yargı yeri açısından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunduklarını söyledi. Müvekkilinin asker olduğuna işaret eden Ülgen, Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen asker kişilerin sivil mahkemelerde yargılanmaya devam ettiğini ve yasaların çiğnendiğini kaydetti. Ülgen, talepleri değerlendirilirken bunların dikkate alınmasını istedi. Askeri mahkeme, tarafların dinlenmesinin ardından askeri savcının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava ile bugün görülen davanın aynı konuda olup olmadığına ilişkin görüşünü hazırlaması için duruşmaya saat 18.00'e kadar ara verdi. Bu arada sivil kıyafetle duruşmaya çıkan Çiçek, duruşma öncesinde ''Genelkurmay'da ev sahibi biziz'' diyerek gazetecilerle ayrı ayrı tokalaştı. Çiçek, tokalaşırken bu defa ''Bir teröristle tokalaşıyorsunuz haberiniz olsun'' diye konuştu. Duruşmaya Çiçek'in stajyer avukat olan kızı İrem Çiçek ile eşi ve bazı yakınları da katıldı.