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DURSUN ÇİÇEK BALYOZ'DAN DA TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A)

18 Şubat 2011 17:31

-DURSUN ÇİÇEK BALYOZ'DAN DA TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanığı Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, ''Balyoz Planı'' davası kapsamında da tutuklandı.  İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanan Çiçek, duruşma salonundan çıkartılırken ''Yeni bir dijital iftirayla karşı karşıyayız. Mücadelemiz sürecek. Her yerde, her platformda hakkımızı arayacağız'' dedi. Çiçek avukatı aracılığıyla basın mensuplarına gönderdiği ''Masum bir insanın isyanıdır'' başlıklı notta ise ''Yeni bir iftira ile 2. kez bir hukuk cinayeti işleniyor. Dijital iftira ve taklit imza yalanları karşında hak, hukuk ve adaleti arıyoruz. Bu kutsal insanlık değerlerini bulmamıza yardımcı olmanızı bekliyorum'' şeklindeki ifadeye yer verildi. 

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