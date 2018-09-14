Dursun Çiçek: 'AKP'yi iktidardan indirin bakın onları nasıl yargılıyoruz göreceksiniz' diyen başsavcılar var

Ergenekon-Balyoz davalarından beraat eden eski CHP İstanbul Milletvekili Emekli Kurmay Albay Dursun Çiçek, katıldığı bir televizyon kanalında adliyelerde başsavcıların, "AKP'yi iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz" diye konuştuklarını iddia etti.

Ergenekon davasında 4.5 yıl cezaevinde kalan eski CHP Milletvekili Çiçek, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu oldu. Çiçek, AKP'nin içindeki FETÖ'cülerin neden yargılanmadığı şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Başsavcılar iktidarı yargılayacak güçlerinin olmadığını söylüyor. Hakim ve savcılarla, başsavcılarla görüşüyoruz onlardan bu yargılamaların bu soruşturmaların niye sonuçlanmadığını soruyoruz onlar da diyor ki, Türk yargısının durumunu biliyorsunuz, hakim ve savcıların üçte biri sanık oldu, görevinden atıldı dolayısıyla bizim iktidarı yargılayacak gücümüz yok iktidarı düşürmek muhalefete düşer sizin göreviniz, siyasetçilerin görevi. Onları iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz göreceksiniz. Başsavcılar var bunu diyen" diye konuştu.