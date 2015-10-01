Dursun Çiçek 6 yıl sonra Genelkurmay'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yaptığı 'Hayırlı olsun' ziyaretinin ardından, bugün de CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Roboski katliamında bombardıman kararındaki kritik isim olan Genelkurmay'da, 2. Başkan Orgeneral Yaşar Güler ile görüştü. Görüşmede CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de hazır bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Emekli Deniz Kurmay Albay olan Dursun Çiçek'in Genelkurmay Karargahına gitmesinin, sembolik bir anlamı da var. Çiçek, Ergenekon soruşturması kapsamında gözlatına alındığında, Genelkurmay Karargahında görev yapıyordu. Daha sonra Ergenekon Davası sürecinde askerlik mesleğinden emekli olan Çiçek, Genelkurmay Karargahına bu kez, "siyasetçi" ve "milletvekili" kimliği ile gitti.



'Saygım ve sevgim gram değişmedi'



Çiçek, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ile birlikte Genelkurmay 2. Başkanı'na yaptıkları ziyaret konusunda Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Ziyaret hem bir nezaket ziyaretiydi, hem de Sayın Genel Sekreterimiz ile birlikte, Genelkurmay 2. Başkanı ile başta terör olmak üzere, ülkemizin güvenlik konuları ile ilgili olarak görüş alış verişi yaptık" dedi. Çiçek, yıllar sonra Genelkurmay karargahına bu kez siyasetçi olarak gitmesi konusunda ise şunları söyledi:



"Genelkurmay karargahına ilk kez bir siyasetçi ve milletvekili olarak gittim. Karargahta daha önce 7 yıl görev yapmıştım. Genelkurmay karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beynidir. Şunu hissettim; duyduğum saygı ve sevgide gram eksilme olmadı. Biz siyaset alanında, Genelkurmay ise güvenlik alanında dayanışma içinde ülkemizin menfaatleri için çalışmaya devam ediyoruz. Genelkurmay Başkanlığı, siyasetin dışında ve üstünde bir kurumdur. Sayın Genel Sekreterimiz ile yaptığımız bu ziyaretle de ülkemize, vatanımıza hizmetimizi, dayanışma içinde, nasıl daha da geliştirebiliriz, onu ele aldık."



Kılıçdaroğlu Genelkurmay Başkanı'nı ziyaret etmişti



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da, dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etmişti. Ziyaretin, göreve yeni başlayan Genelkurmay Başkanı'na "nezaket ziyareti" olduğu açıklanmıştı.