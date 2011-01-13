-DURMUŞ YILMAZ'DAN TL TAVSİYESİ İSTANBUL (A.A) - 13.01.2011 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ''Özel sektörün döviz pozisyonunun dengeli bir seyir izlemesiyle döviz geliri olmayan kişi ve kurumların döviz cinsi borçlanmaması finansal istikrara katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla bizim sizlere tavsiyemiz, vatandaşlara tavsiyemiz, ihracatınız yoksa, döviz geliriniz yoksa Türk Lirası ile işlem yapın, Türk Lirası ile borçlanın, Türk Lirası ile ev alın, Türk Lirası ile otomobil alın, Türk Lirası ile yatırım yapın, Türk Lirası ile işlem yapın'' dedi. Yılmaz, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen ''Finansal Yönetim Zaviyesinden Türkiye Ekonomisi 2011'' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, küresel kredi piyasalarında yılın 3. çeyreği itibarıyla durağan seyrin devam ettiğini söyledi. Bankacılık sektörüne ilişkin problemlerin henüz tam olarak giderilememiş olması ve zayıf seyreden kredi talebinin gelişmiş ekonomilerde kredi hacminde istikrarlı bir artışın yaşanmasını engellediğini belirten Yılmaz, ''Türkiye'de ise finansal sektörün güçlü yapısı nedeniyle kredi hacminde yüksek artışlar yaşanmaktadır. Bugün bizim sorunumuz kredi piyasasındaki gelişmeleri daha da ileriye götürüp canlandırmaktan ziyade, var olan canlandırmanın hızını biraz yavaşlatmakla ilgili...'' diye konuştu.