Durmuş Yılmaz'dan eski AKP'li vekilin kızına "başörtüsü" göndermeli tepki: Keşke kul hakkı yemeseydin de...

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Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'dan eski AKP Milletvekili Hüsnü Ordu'nun kızının işe hiç gitmeden Kütahya Belediyesi'nden aylardır maaş aldığı iddiasına "başörtülü" tepki geldi. Yılmaz, "Keşke kul hakkı yemeseydin de başın açık olsaydı" dedi.

Eski AKP Milletvekili Hüsnü Ordu'nun kızı Sümeyra Ordu, sınavsız ve açıktan atamayla Kütahya Belediyesi Özel Kalemi'nde işe girdi. Ancak Sümeyra Ordu'nun Ankara'da yaşadığı, işe hiç gitmediği ve aydan aya da hesabına yatan maaşını ise düzenli olarak aldığı iddia edildi. İddialara Sümeyra Ordu'nun eski vekil babasından açıklama geldi. Baba Ordu, "Kızım ilk ay aldığı maaşı belediyeye bağışladı, sonraki aylarda da maaşına bloke koydurdu" diye konuştu.

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Yılmaz, eski AKP Milletvekili Hüsnü Ordu'nun kızı hakkındaki açıklamaların haberleştirilmesi üzerine Twitter'dan bir tepki gösterdi. İlgili haberi Twitter'dan paylaşan Yılmaz, "Keşke kul hakkı yemeseydin de başın açık olsaydı" diye yazdı.