-DURMUŞ YILMAZ ''YILIN BÜROKRATI'' İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Ekonomist dergisi tarafından 20'ncisi düzenlenen ''Yılın İş İnsanları'' ödülleri sahiplerini buldu. Ekonomist'in 3 bine yakın iş insanıyla yaptığı anketin sonuçlarından oluşan ''Yılın İş İnsanları 2010'' araştırmasının ödül töreni, Conrad Otel'de düzenlendi. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ''Yılın İş İnsanı'' kategorisinde oyların yüzde 20,2'sini alarak 2010'un ''En Başarılı İş İnsanı'' seçildi. Şahenk'i, oyların yüzde 14,4'ünü alan Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, yüzde 14,1'ini alan Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu izledi. ''Yılın Bürokratı'' kategorisinde Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz yüzde 45,3'lük oy oranıyla birinci oldu. Yılmaz, ödülü üçüncü kez kazandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray, yüzde 13,3 eşit oy oranıyla bu kategoride ikinci sırayı paylaştı. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray, yüzde 23,3'lE ''Yılın Profesyoneli'' olurken THY Genel Müdürü Temel Kotil yüzde 20,6'lık oranla ikinci, Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen yüzde 17,8 oranla üçüncü sırada yer aldı. ''Yılın Erkek Girişimcisi'' kategorisinde Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın oyların yüzde 21,4'ünü alarak birinci oldu. Aydın'ı, Markafoni'nin kurucusu Sina Afra ile Mustafa Küçük izledi. BigChefs restoranlarının kurucusu Gamze Cizreli yüzde 20,8 oy oranıyla ''Yılın Kadın Girişimcisi'' seçilirken bu kategoride Demet Sabancı Çetindoğan ikinci, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir üçüncü oldu. -''STK'LARIN YÖNETİMİNDE OLMAK ATEŞTEN GÖMLEK...''- Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, yüzde 32,8'lik oy oranıyla ''Yılın Sivil Toplum Önderi'' seçilirken Boyner'i Ersin Özince ile Ayşen Özyeğin izledi. Boyner, yaptığı konuşmada, iş hayatının yanı sıra sivil toplumda değer yaratmanın kendisi için önem taşıdığını ifade ederek, ''Sivil toplum kuruluşlarının yönetiminde olmak, geçirdiğimiz geçiş dönemlerinde, Türkiye'nin demokratikleşmeye yaklaştığı, içinde demokratikleşmeyle ilgili, ilerlemeyle ilgili, reformların önemli değişimler geçirdiği süreçte aslında bir ateşten gömlek. Gerçekten son 1-2 haftadır bunu daha iyi anlamış bulunuyorum. Toplumun mutlaka sesi olmak zorundayız, sorumlu olmak zorundayız, şeffaf ve katılımcı olmak zorundayız'' dedi.