-DURMUŞ YILMAZ WALL STREET JOURNAL'A KONUŞTU NEW YORK (A.A) - 15.03.2011 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın, ABD'nin ekonomi çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal'a, ''Japonya'daki depremin, yükselmekte olan pazarlara, büyük orandaki kısa vadeli yatırım girişlerini azaltarak yararının olabileceğini'', ayrıca ''depremin ardından Japonya'nın hissedeceği yeniden yapılanma ihtiyacının da uzun dönemde Japon ekonomisini canlandıracağına inandığını'' söylediği bildirildi. Gazetenin internet sitesinde, ''Türkiye, Sıcak Para Akışında Durulma Görüyor'' başlığıyla Ankara mahreciyle çıkan haberde, Yılmaz'ın gazeteye verdiği mülakatta, Japonya'daki deprem, tsunami ve nükleer tehlikenin, dünya pazarlarında risk alma iştahını azaltmasının sonucunda görülen riskten kaçmanın, düşük maliyetli yenle borçlanıp Türkiye'de ve diğer yükselen pazarlarda kısa vadeli yüksek getirili varlıklara yatırım yapmaya dayalı işlemleri muhtemelen azaltacağını söylediği kaydedildi. Haberde Yılmaz'ın, bunun sonucunda da yükselen pazarların, gelişmiş ekonomilerin genişlemeci uygulamalarından çektiği sıkıntıların azalacağını ifade ettiği belirtildi. Gazete, ayrıca Yılmaz'ın istenmeyen sıcak para girişlerini kısıtlamaya yönelik Merkez Bankası politikasının da işleyip işlemediğini değerlendirmek için bu ayın sonuna kadar bekleneceğini belirttiği kaydedildi. Gazete, 2006 yılından beri görevde bulunan Yılmaz'ın gelecek ay görevinden ayrılmasının ardından, Merkez Bankasının geçen yılın sonundan itibaren izlediği geleneksel olmayan para politikasının da başarılı olup olmadığının değerlendirileceğini bildiğini de yazdı.