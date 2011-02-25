Durmuş Yılmaz: Mali disiplinden sapma olursa bedeli ağır olur

T24-

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Dünya Gazetesi tarafından Manisa Anemon Otel'de ortaklaşa düzenlenen, ''Para Politikaları Konferansı''nda konuşan Yılmaz, son alınan kararlar sonrasında para politikasında bir değişikliği gidilip gidilmeyeceğinin sorulması üzerine, bugün itibariyle bir değişikliğe gidilmediğini belirterek, ''Önce değerlendirme yapalım. Yılın ikinci yarısı için veri toplama durumundayız'' diye konuştu.

Yılmaz, katılımcıların Libya başta olmak üzere Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan gelişmelerin emtia fiyatlarındaki artışa etkisine ilişkin sorusu üzerine, ''Şu anda Kuzey Afrika'da yaşananlar yaşanmasaydı yine bir artış olacaktı. Dolayısıyla bu gelişmelerin dışında kalamayız'' dedi.

Kriz döneminde yaptığı, ''Tünelden çıktık, ama hava bulutlu'' metaforu hatırlatılarak, Libya'daki gelişmeler için de bir trafik kazası benzetmesi yapılıp yapılamayacağının sorulması üzerine Yılmaz, ''Bu benzetmeleri yaptığımızda Avrupa'daki bankacılık ve kamu maliyesi sorunları devam ediyordu. Bu yüzden ihtiyatlı olmak gerekmişti. Kendi ülkemiz açısında baktığımızda ekonomide krizin büyümesi ve bunun yavaşlatılması gerektiğini söylüyoruz. Dolayısıyla bambaşka bir konjonktürdeyiz kendi ülkemiz açısından'' karşılığını verdi.

Yılmaz, son dönemde ne kadarlık sıcak paranın Türkiye'yi terk ettiği yönündeki soruya, ''Ödemeler dengesini beklemek lazım. Ama rakam vermek gerekirse biz bu kararı verdikten sonra 10 milyar dolara yakın para Türkiye'yi terk etti. Ama sonrasında girişler, çıkışlar oldu tabii. Bu rakam konjonktüre göre değişiyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemdeki veriler farklı olabilir'' yanıtını verdi.

Haziran ayındaki seçimlerin para politikalarına olası etkilerinin sorulması üzerine Yılmaz, ''Maliye politikası son derece önemli. Biz orta vadeli programda öngörülen hedeflere uyulduğu sürece para politikasında bir sıkıntıya girileceğini düşünmüyoruz'' dedi.

Durmuş Yılmaz, olası hükümet değişikliğine dair soruyu ise, ''Mali disiplin ve para politikasında sapma olursa bunun bedelini toplum olarak öderiz'' sözleriyle yanıtladı.