-DURMUŞ YILMAZ KÖŞK'E BAŞDANIŞMAN İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Merkez Başkanı eski Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı oldu. Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı olmasıyla ilgili olarak, ''Bu tür işlere talepkar olunmaz. Görev verilir'' dedi. Forum İstanbul 2011 etkinliği çerçevesinde düzenlenen ''Krizin Getirdiği Yeni Gerçekler-Krizden Geri Kalanlar'' konulu oturumun kapanışında konuşan Forum İstanbul Başkanı Yavuz Canevi ise ''Böyle bir bürokrata sahip olduğumuz için Türkiye olarak gurur duyuyoruz. Durmuş Yılmaz bundan sonra görevine Cumhurbaşkanımızın ekonomi başdanışmanı olarak devam edecek'' dedi. Canevi, Yılmaz'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Forum İstanbul plaketi takdim etti. Durmuş Yılmaz, basın mensuplarının yeni görevine ilişkin soruları üzerine, ''Bu tür işlere talepkar olunmaz. Görev verilir'' şeklinde yanıt verdi.