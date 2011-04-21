Durmuş Yılmaz, Gül'ün ekonomi danışmanı oldu

T24 - Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ekonomi başdanışmanı oldu.

Forum İstanbul Başkanı Yavuz Canevi, toplantıların ikinci paneline sürpriz bir şekilde katılan Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz'ın, resmi olarak Cumhurbaşkanı’nın ekonomi baş danışmanı olduğunu açıkladı ve Yılmaz'ı tebrik etti.



hurriyet.com.tr'den Yüksel Göçmez'in haberine göre; Forum İstanbul'un Krizin Getirdiği Yeni Gerçekler başlıklı paneline sürpriz bir katılım gerçekleştiren Yılmaz, Canevi'nin elinden plaket aldı.

Canevi, Yılmaz'a yaptıklarından dolayı teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı Ekonomi Baş Danışmanlığı görevi için başarılar diledi.



“Böyle görevler için talepkâr olunmaz"

Plaketi alırken konuşan Yılmaz, "Gündeme takılıp, küresel ekonomi için geniş resme bakamıyoruz. Günlük değil stratejik düşünmemiz lazım" dedi.



Toplantı sonrasında gazetecilere konuşmaktan kaçınan Yılmaz, bu görevin Cumhurbaşkanı Gül'den kendisine şahsen gelen bir talep mi olduğu yönündeki soruyu "Böyle işlere talepkar olunmaz, görev bana verildi" şeklinde yanıtladı.