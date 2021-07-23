Durmuş Yılmaz: Ekonomi ikinci çeyrekte baz etkisiyle yüzde 15-20 büyüyecek; aldanmayın

Merkez Bankası eski Başkanı ve İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, öncü göstergelerin Türkiye’nin bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyrek dönemine göre yüzde 15 ila yüzde 20 oranında büyüyeceğini işaret ettiğini söyledi. Sözcü’nün haberine göre büyümenin vatandaşa yansımayacağını, yoksulun daha yoksul, zenginin daha zengin olmaya devam edeceğini belirten Yılmaz, “Hükümet bu büyüme verisini halkı kandırmak için tepe tepe kullanıp övünecek. Şimdiden vatandaşımızı uyarıyorum. O büyüme işsizliğinizi, açlığınızı, yoksulluğunuzu azaltmayacak. Türkiye’de gerçekten birilerinin serveti çok arttı ancak o servet yatırıma, üretime sermaye olarak gelmedi. Açlığımız, yoksulluğumuz, işsizliğimiz bu yüzden” dedi.

"Cebimize 1 trilyon lira girdi mi?"

Yılmaz, yüksek oranlı büyümenin baz etkisinden kaynaklanacağını belirterek şöyle dedi:

“İkinci çeyrekte beklenen yüzde 15-20 büyüme baz etkisinden kaynaklanacak. Ancak çeyrekten çeyreğe bakıldığında belki sıfır, belki de çok cüzi bir artı büyüme olacak. Yüzde 20’lik büyüme, 700 milyar dolarlık bir milli gelir üzerinden 140 milyar dolar eder. O da 1 trilyon liraya yakın bir para demektir. Bu yılın nisan, mayıs, haziran aylarında insanların cebine 1 trilyon lira mı girdi? Cebimize böyle bir para girseydi insanlar borçlarını kolaylıkla öder, çekler karşılıksız çıkmaz, işsizlik azalır, refah artardı. Bunu hisseden oldu mu?” diye sordu.