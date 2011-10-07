Durmuş Yılmaz: Dışarıdaki yangın bizi de sardı

T24 - Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, dolarda yaşanan yükselişin piyasalarda yaşanan krizin bir yansıması olduğunu belirterek “İçeride sorun yok, dışarıdaki yangının alevi bizi de sardı” değerlendirmesinde bulundu.



Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, emekli öğretmenlerin çocuk esirgeme yuvaları ve yetiştirme yurtlarında çocukların gelişimine katkı sağlamak için başlatılan “Emekliyiz, Gönüllüyüz” projesinin Çankaya Köşkü’nde yapılan törenine katılan Yılmaz, şu değerendirmelerde bulundu:



Yangın dışarıda, alevi bizi sardı: Yangın dışarıda. Küresel krizin alevleri bizi de sardı. Türk ekonomisinin genel rakamları iyi. Sorun içeride değil dışarıda. Ama ihtiyatlı olunmalı. Orta ve uzun vadede sorun görmüyorum.



Dalgalı kurda hedef koymak yanlış: Tabi içeride bazı söylemlerde yanlış olmadı değil. Dalgalı kur uygulanırken, hedef açıklaması olmaz. Eğer siz hedef koyarsanız, “Bu fiyat iyi, bunu tolere edebiliriz” demiş olursunuz. O zaman birileri gelir o hedefinizi zorlar. Şu anda yaşanan budur. Her yeni gelen merkez bankası başkanı test edilir. Beni de ettiler. Üstelik göreve eksi birle (atamasına ilişkin yaşanan krizi anımsatarak) başladım. Şimdi de ediyorlar. Merkez Bankası’nda işini bilen sağlam bir ekip var.



Avrupa bankalarının içi boş: Avrupa’da eskiden devletler şirketleri kurtarırdı. Şimdi devletleri kurtaracaklar. Avrupa bankalarının sermayelerinde sorun var. Bankaların içi boş. Aslında iflas ettirilmesi gerekiyor bu tür bankaların. Sorunlar köklü ve kararlı operasyonlarla çözülebilir. Türkiye’de bizim 2001’de yaptığımız buydu. 80 küsür bankadan 35’inin batmasına müsaade edildi. Avrupa’da da irade gösterip kararlı adımlar atılması gerekir. Ancak Schuman gibi ekonomiyi çok iyi bilen vizyon sahibi eski büyük devlet adamları yok artık.





