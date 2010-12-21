-DURMUŞ YILMAZ ''ÇOK GÖNÜLLÜ'' DEĞİL ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ''Görev değişikliği en geç martın ortasında belli olursa iyi olur'' derken, 'Görev için çok gönüllü olmadığınızı anlıyorum'' yorumu üzerine, ''Doğru anlamışsınız'' karşılığını verdi. Yılmaz, 2011 Yılı Para ve Kur Politikası'nı açıkladığı basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, Para Politikası Kurulu kararlarının 19.00 yerine saat 14.00'de açılanacak olmasına ilişkin soruyu yanıtlarken, Türkiye'de uzun zamandır bütün ekonomik verilerin, piyasaya olumsuz etkileri olabileceği düşüncesiyle piyasalar kapandıktan sonra açıklandığına dikkati çekti. Yılmaz, ''Türkiye ekonomisinin bugün geldiği noktada bu kararların gün içerisinde piyasaların açık olduğu bir saatte açıklanarak, aldığımız kararların etkisinin net olarak görülmesini amaçlayarak ve bunun önceki dönemlerdeki mahsurlarının ortadan kalktığını düşünerek, bu şekilde karar aldık'' dedi. Karar, saat 19.00'da açıklandığında, Türkiye'deki piyasaların kapanmış olduğunu ve etkileri, Londra ve New York piyasalarından takip etmeye çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, ''Biz bunun etkisinin ne olduğunu gün içinde görelim diye kararın aynı gün içinde saat ikide açıklanmasına karar verdik'' dedi. -''BİZ NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ''- Yılmaz, bankanın son dönem aldığı kararlara ilişkin yabancı basında yer alan değerlendirme yazısıyla ilgili soru üzerine de Merkez Bankası kararlarının dünya kamuoyunda dikkati çektiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Şunu söyleyebilirim; biz ne yaptığımızı biliyoruz, neyi, niçin yaptığımızı da biliyoruz, dolayısıyla bu konuda ihtiyatlı olmak, gelişmeleri takip etmek herkesin yararına. Yararına da derken şunu söylemek istiyorum; önceden karar vermemek lazım, bu kararların sonuçlarını bir görmek gerekir, nitekim yazı da bunu söylüyor. Ama bu içinde risk unsuru barındırır mı? Evet barındırır. Ancak dediğim gibi biz bunun üzerinde düşündük, taşındık ve böyle bir kararı aldık. Dolayısıyla biz gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının yaptığı gibi geleneksel olmayan yöntemler kullanarak, yeni bir para politikası geliştirmedik. Biz var olan, merkez bankacılığının tarihi kadar eski olan zorunlu karşılıkları, tabiri caizse tozlu raflardan indirdik ve aktif bir para politikası aracı haline getirdik ve bunu bir karışım olarak kullanıyoruz. Bizim yaptığımız, geleneksel olmayan herhangi bir aracı kullanarak değil geleneksel olan var olan araçları kullanarak bir karışım yapmak. Bu, öngördüğümüz tehlikeleri bertaraf etmek üzere oluşturduğumuz bir karışım. Bunun sonucunu inşallah hep beraber göreceğiz.'' -''BİR YERLERDEN SİYASİ TELKİN ALMADIK''- Yaılmaz, ''Merkez Bankasının hedefleri, Merkez Bankasının politika duruşunda herhangi bir değişiklik söz konusu değil'' dedi. Merkez Bankasının kanununda yazılmayan herhangi bir hedefi kendisine hedef olarak seçmediğini vurgulayan Yılmaz, Kanundaki ilgili maddelere atıf yaptı. Yılmaz, şöyle konuşut: ''Yaptığımız sadece şu; son kriz ülkelere şunu gösterdi finansal istikrar olmadan, aktarım mekanizmaları düzgün çalışmadan, fiyat istikrarına hedefine gitmemiz o kadar kolay değil. Çünkü bu kriz, özellikle aktarım mekanizmalarını tahrip etti. Faizler neredeyse sıfırlandı, parasal genişleme var, buna rağmen aktarım mekanizmaları etkin bir şekilde çalışmıyor. Biz bu noktaya gelmeden kendimizi böyle bir ortamda bulmamak için şu anda iyi çalıştığını düşündüğümüz aktarım mekanizmalarının zarar görmemesi için bir takım tedbirler alıyoruz.'' Başkan Yılmaz, alınan kararda ''siyasi telkin'' bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine, ''Kesinlikle hayır. Biz, bir yerden siyasi telkin vesaire almadık. Bizi bu noktaya getiren uluslararası konjonktür. Amerikan Merkez Bankası parasal genişlemeye gitti, tekrar parasal genişlemeye gitmek için ikinci bir program geliştirdi, belki üçüncüsü olabilir gibi sözler var. Bizi en fazla kaygılandıran ve endişelendiren özellikle avro bölgesindeki gelişmeler ve Avrupa Merkez Bankasının tutumu. En önemli etken budur diye söyleyebilirim'' şeklinde konuştu. -''BAĞIMSIZLIK GÜÇLENEREK DEVAM ETMELİ''- Durmuş Yılmaz, görev süresinin sona erişi ve kurumun bağımsızlığına ilişkin soru üzerine de bağımsızlığın güçlenerek devam etmesi gerektiğine inandığını söyledi. Yılmaz, başkanlık görevine gelecek isme yönelik de ''Görev değişikliği en geç Martın ortasında belli olursa iyi olur diye düşünüyorum'' dedi. -YILMAZ ''ÇOK GÖNÜLLÜ'' DEĞİL- Yılmaz, toplantının ardından gazetecilerle sohbet ederken, bir gazetecinin görev süresinin 18 Nisan'da dolacağına işaret ederek, ''Neden Mart ortasında belli olmasını istediğini'' sorması üzerine, Mart ortasında ismin belli olması halinde 1 ay birlikte çalışma imkanları oluşacağını söyledi. ''Belki sizinle de devam edilebilir'' denilmesine karşılık, Yılmaz gülümseyerek ''bilmiyorum'' karşılığını verdi. Yılmaz, ''Daha önce yaptığımız konuşmalardan da sizin çok gönüllü olmadığınızı anlıyorum'' yorumu üzerine de, ''Doğru anlamışsınız'' dedi.