Durmuş Yılmaz ‘A Takımı’nda

T24- Taraf gazetesinin haberine göre Türkiye’de yerden yere vurulan Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, dünya finans çevrelerinin yıldızı oldu. Durmuş Yılmaz, Amerikalı meslektaşı Bernanke’yi de geçip ‘en iyiler’ arasına girdi.



Türkiye’de özellikle ihracatçı kesim ve Devlet Bakanı Zafer Çağlayan tarafından yoğun şekilde eleştirilen Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dünyadaki parlayan yıldızlardan birisi.



Dünyanın en iyi merkez bankası başkanlarını seçen finans dünyasının önemli yayın organlarından Global Finance, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Durmuş Yılmaz’a da en yüksek notu alan grup içerisinde yer verdi.





Yılmaz, Merkezi New York’ta bulunan derginin ekim sayısında yayımlanan listeye en üst sıradan giren yedi merkez bankası başkanından biri oldu.





Yılmaz ile birlikte ‘A’ olan en yüksek değerlendirme notunu alanlar arasında, AB Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet ile Avustralya, İsrail, Malezya, Güney Kore ve Tayvan Merkez Bankası Başkanları yer aldı. Buna göre, A olağanüstü performans olarak görülürken, F alan yetkililer başarısız olarak tanımlandı.





Derginin yayıncısı Joseph Giarraputo, “Son zamanlarda bankacılık sektörünün yaşadığı en zor yıllardan birinde, merkez bankası yetkilileri en zor sınavlarından birini verdi” açıklamasında bulundu.





Performansları ölçülen 30 başkan arasında ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke’nin notu “C” oldu. Hiç bir başkana “F” notu verilmezken Japonya, Çin, Hindistan ve Macaristan’ın “C”, Arjantin ve Endonezya Merkez Bankası Başkanları ise, “D” olarak değerlendirildi.





Bilindiği gibi Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Türkiye’de ihracatçılar ve Devlet Bakanı Çağlayan tarafından “TL’yi değerlendirmek, faiz politikasında geri adım atmamak” gibi suçlamalarla itham ediliyor.



Döviz kurunun düşüklüğü sebebiyle Başkan Durmuş Yılmaz’a eleştiriler yöneten Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, son yaptığı açıklamada da, “Para Politikası Kurulu, parayı iyi yönetemiyor” demişti.





