'Durgunluk Türkiye'de çabuk bitecek'

ABD'li ünlü yatırım bankası Merrill Lynch, bölgesinde gelişmekte olan benzer ekonomilere kıyasla Türkiye'nin durgunluktan daha hızlı çıkacağını belirterek, bu yıl yüzde 2,5 düzeyinde kalacak küçülmenin 2010 yılında yüzde 3,2 büyümeye dönüşmesini beklediğini duyurdu.



Merrill Lynch'in haftalık gelişen piyasalar analizinde ''Türkiye, küresel finansal krizin tetiklediği bir bilanço durgunluğunun aksine daha çok envanter dönemselliği yaşıyor. Küresel durgunluk arz zincirini hızla daraltınca Türkiye'nin ihracata endeksli sanayisi kötü şekilde darbe aldı.



Sürdürülebilir bir düzelme büyük ölçüde Avrupa ekonomilerine bağlı olsa da bankalar, haneler ve şirket bilançolarının az hasar görmesi nedeniyle Türkiye, bölgesindeki emsallerine kıyasla daha hızlı toparlanacaktır'' denildi.



Vergi indirimlerinin ardından mart ayında otomobil satışlarındaki yüzde 19 artışın küresel krizin Türkiye'de tüketicilerin alım gücünü çok fazla olumsuz etkilemediği görüşünü desteklediğine dikkat çekilen analizde, enflasyondaki düşüşle birlikte bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren işçilik ücretlerindeki reel artışın iç talebi canlandırabileceği kaydedildi.



Merrill Lynch, bu yıl yüzde 2,5 küçülmesini beklediği Türkiye'nin 2010'da yüzde 3,2 büyüyeceğini tahmin ediyor. Bankaya göre enflasyon oranı ise 2009'da yüzde 6,3'le Merkez Bankası'nın yüzde 7,5 olarak belirlediği hedefin oldukça altında gerçekleşecek.



Türkiye, AB'ye sunmak için hazırladığı Katılım Öncesi Ekonomik Program'da 2009'da yüzde 3,6 küçülme hedefi belirlemiş, AB Komisyonu dün açıkladığı Bahar 2009 Ekonomik Tahminler Raporu'nda Türkiye'nin bu yıl yüzde 3,7 küçüleceğini öngörmüştü.

