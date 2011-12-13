-Düren: "Takımımızın teknik direktörü Tayfur Hocadır" İSTANBUL (A.A) - 13.12.2011 - Beşiktaş Basın Sözcüsü Mete Düren, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden dün tahliye edilen Tayfur Havutçu'nun, göreve tekrar gelmeye hazır hissettiği gün takımın başında olacağını söyledi. Haliç Üniversitesi'nde düzenlenen '10. Türkiye Spor Adamları'' ödül töreninde ''Yılın Yöneticisi'' ödülünü alan Mete Düren, sıkıntılı ve zor bir dönemden geçtiklerini, bu tip ödüllerin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Beşiktaş Kulübü yöneticisi Serdal Adalı, Teknik Direktör Tayfur Havutçu ve kulüp protokol müdürü Ahmet Ateş'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmalarıyla dün sevinçli bir gece geçirdiklerini dile getiren Mete Düren, ''Arkadaşlarımız tekrar hürriyetlerine, ailelerine, aileleri onlara kavuştu. Bu uzun zamandır beklediğimiz andı. Daha büyük beklentimiz, şu anda devam eden hukuksal sürecin sonunda, onların bu dönemden aklanarak çıkmalarıdır. Böyle olacağına da inancımız Beşiktaş Ailesi olarak tamdır. Bunu bugüne dek defalarca ifade ettik. Bu inşallah gerçekleştiğinde de böyle bir sevinçle kutlamak istiyoruz'' dedi. Teknik Direktör Tayfur Havutçu'nun görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine ise Düren, Tayfur Havutçu'nun evine varalı daha 24 saat olmadığını, mutlaka dinlenmesi, kendini toparlaması gerekeceğini anlattı. Düren, ''Takım şu anda Carlos Carvalhal tarafından, vekaleten de olsa, başarılı bir şekilde yönetiliyor. Ancak başından beri söylediğimiz gibi takımımızın teknik direktörü Tayfur hocadır. Göreve tekrar gelmeye hazır hissettiği gün takımın başında olacaktır. O günün bir an evvel gelmesini arzu ediyoruz ama bugün bunları konuşmak ve tartışmak için çok erken'' diye konuştu. Düren, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Stoke City ile yapacağı karşılaşma için ise öncelikle taraftarın gelişen olaylar nedeniyle takımını yalnız bırakmayacağını düşündüğünü ifade etti. Öte yandan kulübün Onursal Başkanı Süleyman Seba, ''Futbolda şike'' davasında tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan yeğeni Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'yu evinde ziyaret etti. Havutçu ailesinin kapıda karşıladığı Seba, daha sonra aile bireyleriyle beraber evin bahçe bölümüne geçti. Seba ve Tayfur Havutçu burada da gazetecilere açıklama yaptı. Seba, ''Bu kadar güzel bir olay için ne söylenir. Mutluluktan başka bir şey söylenmez'' ifadelerinin ardından, ''Ben dün akşam aradım, dün akşam gelecektim fakat gelemedim. Beşiktaş'ı sevenler de sevmeyenler de bu olaydan ders almalılar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonra takip edeceği yol kendi bilgisi dahilindedir. Her zaman söyledim; 'Ben yaparım Tayfur yapmaz' dedim'' şeklinde konuştu.