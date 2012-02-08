-Düren: Uluslararası boyutta problem yok İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, futbolcuların ücretlerinin ödenmemesi ve konunun uluslararası boyuta taşındığı haberleriyle ilgili açıklamada bulundu. Mete Düren, siyah-beyazlı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, 6 Şubat Pazartesi günü bir takım basın organlarında, bazı yabancı futbolcuların ücretlerinin ödenmemesi üzerine konunun uluslararası boyuta taşındığına ilişkin haberlere dair açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin mevcut futbol ekonomisinin durumuna paralel olarak kulübümüzde de futbolcularımızın hak edişlerinin ödenmesinde bir takım makul gecikmelerin söz konusu olabileceğini ve yönetimimizin, futbolcularımızın bu konudaki taleplerini, karşılıklı iyi niyet ve anlayış çerçevesinde birbiri ardına sırayla çözmekte olduğunu, bu sürecin uluslararası platforma taşınmış herhangi bir boyutunun olmadığını camiamızın bilmesini istediğimizi belirtmiştim.'' Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka açık bir şirket olduğunu belirten Düren, şöyle devam etti: ''Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin üç ayda bir yayınladığı finansal raporlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılabilmektedir. En son açıklanan 30.11.2011 tarihli 6 aylık faaliyet dönemine ilişkin finansal tablo dipnotlarında da FIFA ve CAS nezdinde ihtilaf olan tüm futbolcu anlaşmazlıklarımız (Fabian Ernst gibi) açıklanmış bulunmaktadır. Yukarıda yer alan açıklama ise 06.02.2012 tarihli açıklamaya konu haberlerde sözü edilen Holosko, Sivok ve Fernandes ile ilgili olup; söz konusu haberlere ithafen bu futbolcularla ilgili uluslararası boyutta (FIFA, CAS vb) bir problem olmadığı tarafımdan ifade edilmiştir. Kamuoyunda herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına ikinci bir açıklama yapma gereği doğmuştur.''