-Düren: ''Taraftarımız dikkat etmeli'' İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç seyircisiz oynama cezası alması sonrası, kulüp basın sözcüsü Mete Düren, taraftarlara çağrıda bulundu. Mete Düren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, statlarda kötü tezahüratlarla mücadele hususunda yapılan düzenlemeler gereği, Beşiktaş'ın bu konuda limitini doldurduğunu ifade ederek, ''Taraftarımız şu konuyu gayet iyi idrak etmelidir ki bundan sonra stadımızdaki her müsabakada yapılacak kötü bir tezahürat, evimizde yapacağımız bir sonraki maçın seyircisiz oynanmasına sebep olacaktır. Zirve mücadelesi yapan takımımızın, böyle bir konumdayken evinde oynayacağı her iki maçtan birini seyircisiz oynama riski kabul edilemez bir durumdur. Taraftarımızın bu konuda bilinçlenmesi, hem kendine hem yanındakine azami dikkat göstermesi kaçınılmaz, zorunlu ve acil bir hal almıştır'' ifadelerini kullandı. PFDK, bugün yaptığı toplantıda Beşiktaş Kulübü'ne, Beşiktaş-Gaziantepspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası vermişti. Siyah-beyazlıların aldığı bu ceza nedeniyle, 2 Şubat Perşembe günü Fiyapı İnönü Stadı'nda yapılacak Mersin İdmanyurdu karşılaşmasını sadece kadın ve çocuklar izleyebilecek.