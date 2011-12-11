-Düren: Takımımız son bölümde yoruldu İSTANBUL (A.A) - 11.12.2011 - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la 1-1 berabere kalmalarını, yorgunluğa bağladı. Düren, maç sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son haftalarda üst üste maçlar yaptıklarını hatırlatarak, ''İstanbul Büyükşehir Belediyespor daha diriydi. Biz yoğun maç trafiği içindeyiz. Takımımız bugün son bölümde yoruldu. Rakip takım da bunu iyi değerlendirdi'' dedi. Beklenti içinde oldukları bir maça çıktıklarını ifade eden Düren, ''Maç fazlasıyla da olsa liderlik fırsatımız vardı. Bunu hedefliyorduk. Ayrıca yıldız oyuncuların olmadığı bir dönemde, diğer oyuncuların özgüven kazanması açısından da önemliydi. Bunun yanında, sürekli puan kaybettiğimiz bir rakibi yenmeyi planlıyorduk ama olmadı'' diye konuştu. Artık önlerinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stoke City maçı olduğuna dikkat çekerek, bu karşılaşmaya motive olmaları gerektiğini dile getiren Mete Düren, ''Bunun yanında, oyuncularımızın kazanma arzusunu da takdir etmek gerekiyor. Ligi 1. veya 2. bitirmek için gayret içinde olacağız'' ifadelerini kullandı. Mete Düren ayrıca, şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili açıklanan savcılık iddianamesiyle ilgili yöneltilen bir soruya, ''Gelişmeleri takip ediyoruz. Arzumuz, arkadaşlarımızın masumiyetlerinin kanıtlanması ve aramıza dönmeleridir. Tüm beklentimiz bu yönde'' cevabını verdi.