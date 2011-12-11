T24 LogoT24 Logo
Spor

Düren: Takımımız son bölümde yoruldu İSTANBUL (A.A)

11 Aralık 2011 20:53

-Düren: Takımımız son bölümde yoruldu İSTANBUL (A.A) - 11.12.2011 - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la 1-1 berabere kalmalarını, yorgunluğa bağladı. Düren, maç sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son haftalarda üst üste maçlar yaptıklarını hatırlatarak, ''İstanbul Büyükşehir Belediyespor daha diriydi. Biz yoğun maç trafiği içindeyiz. Takımımız bugün son bölümde yoruldu. Rakip takım da bunu iyi değerlendirdi'' dedi. Beklenti içinde oldukları bir maça çıktıklarını ifade eden Düren, ''Maç fazlasıyla da olsa liderlik fırsatımız vardı. Bunu hedefliyorduk. Ayrıca yıldız oyuncuların olmadığı bir dönemde, diğer oyuncuların özgüven kazanması açısından da önemliydi. Bunun yanında, sürekli puan kaybettiğimiz bir rakibi yenmeyi planlıyorduk ama olmadı'' diye konuştu. Artık önlerinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stoke City maçı olduğuna dikkat çekerek, bu karşılaşmaya motive olmaları gerektiğini dile getiren Mete Düren, ''Bunun yanında, oyuncularımızın kazanma arzusunu da takdir etmek gerekiyor. Ligi 1. veya 2. bitirmek için gayret içinde olacağız'' ifadelerini kullandı. Mete Düren ayrıca, şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili açıklanan savcılık iddianamesiyle ilgili yöneltilen bir soruya, ''Gelişmeleri takip ediyoruz. Arzumuz, arkadaşlarımızın masumiyetlerinin kanıtlanması ve aramıza dönmeleridir. Tüm beklentimiz bu yönde'' cevabını verdi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24